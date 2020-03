Me han furtat la Champions

Balsàmica victòria del Valencia CF davant el Betis. Quina falta ens feien eixos tres punts! En l'acabar l'encontre, la majoria dels aficionats coincidíem que el Betis havia perdonat una ocasió immillorable de guanyar ací en Mestalla, perquè, sincerament, va estar millor que el Valencia CF durant quasi tot el 'partit'. Però l'equip es va refer en la segona part, gràcies al típic canvi de sistema de Celades, que comença malament i després li tocà rectificar sobre la marxa per acabar capgirant l'encontre. Al final el Valencia CF va fer allò que tocava fer, que no era altra cosa que guanyar i punt. Eixa és la marxa a seguir, guanyar, encara que siga jugant regular. Mestalla continua inexpugnable i això és una bona noticia.

Hui hi ha un altre compromís en Mendizorroza, davant l'Alavés, un encontre clau per a confirmar que el València CF recupera el pols a la lliga. Guanyar fora de casa s'ha convertit en l'assignatura pendent d'un Celades que no acaba de trobar la tecla per a què l'equip siga competitiu lluny de Mestalla. Cal recordar que en les últimes 4 eixides hem ha rebut '14 gols' en contra i això és una autèntica barbaritat. Per tant, és imperatiu tancar la porteria amb forrellat i no encaixar gol, si es que volem traure alguna cosa positiva de Vitoria. És cert que l'equip està minvat per les lesions, a les quals cal sumar la de Maxi Gómez, però això no és excusa per a rebre tants gols. Celades, ajunta l'equip i munta la barraca, que no estem per a floritures.

El proper dimarts el Valencia CF es juga el ser o no ser en Champions i, per desgràcia, sembla que serà a porta tancada. Mal rotllo. No pose en qüestió la decisió de les autoritats sanitàries, que ho fan pensant en la salut pública, però tinc la sensació que m'han furtat viure un 'partit' de champions en Mestalla. Tan sols desitge que les mesures que s'han adoptat siguen adequades i proporcionals en altres àmbits socials, i que el futbol (la cosa més important de les coses que menys importen en la vida) junt a altres esports com el bàsquet, ciclisme€ no siguen el cap de turc i paguen els plats trencats que ha provocat el coronavirus. Sense públic en Mestalla, l'encontre es preveu descafeïnat, un simple tràmit per a confirmar el ridícul que vàrem fer en San Siro. Jo solament li demane als jugadors que guanyen el 'partit' i, si la cosa es posa a tir, que intenten la remuntada fins el final. Crec que tant Celades com els jugadors ens deuen una altra eliminatòria de Champions en Mestalla, i tancar la competició d'una manera més digna. Tots parlen que l'Atalanta segur que marca en Mestalla, però si els jugadors valencianistes entren bé al 'partit' i juguen al futbol sense complexos, com han demostrat en altres ocasions, tot pot passar perquè el Valencia CF és millor equip que l'Atalanta. Amunt!

