Lo que ha fet Peter Lim es d'agrair

Dies difícils per a tot el món. El confinament està resultant molt dur i més quan les notícies al voltant del Covid-19 són tan terrorífiques i desoladores. Portem tres setmanes sense futbol i la veritat és que tampoc passa res, la prioritat és combatre este virus misteriós que està ficant potes per amunt allò que anomenem 'normalitat'. En fi, seguirem aguantant el xaparró, desitjant que vos cuideu al màxim, que bona falta fa.



Bon gest de Peter Lim

I en estos temps encia CF, Peter Lim, que tant hem criticat per la seua gestió, protagonitza un acte solidari, ficant a disposició del govern valencià, material sanitari per a combatre el virus. Això és molt d'agrair, perquè no deixa de ser un acte exemplar que demostra que el màxim accionista del Valencia CF no és de cartró pedra i reconforta comprovar que darrere d'una figura tan hermètica existeix una persona solidària amb la resta. Aplaudim, com no pot ser d'altra manera, el bon gest de l'amo del Valencia CF, Peter Lim.



Estic desficiós

Com el cap no para de pegar voltes i estem una miqueta desficiosos, el telèfon mòbil resulta una ferramenta molt útil per a comunicar-nos i entretindre'ns, i en això, els grups de whatsApp estan canalitzant eixe desfici. Bé, estic en un grup de xotos rematats, on s'ha proposat una idea que m'agradaria compartir amb tots vosaltres: cal fer una alineació del València CF amb els millors jugadors que tu hages vist jugar en Mestalla. De seguida em vaig ficar mans a l'obra i com tinc especial debilitat pels jugadors de la terra, no vaig poder evitar fer la següent proposta, Ací va: Palop, Arias, Giner, Gayà, Claramunt, Albelda, Fernando, Subirats, Vicente, Juan Sánchez i Saura. A la banqueta i per a possibles substitucions, tidríem Sempere, Voro,Tendillo, Robert Fernández, Fenoll, Paco Alcácer, Soler i Ferran Torres. Ahí ho deixe... Està clar que si poguera ficar algun jugador estranger inclouria, sense dubte, al jugador més gran que ha passat per Mestalla, que no és altre que Mario Alberto 'el matador' Kempes. I com a entrenador, la meua aposta seria, indiscutiblement, Don Rafa Benítez. De president, com no? Jaume Ortí. Segur que vos passa igual que a mi i ja esteu pensant en el vostre equip ideal. Cal insistir en els jugadors que haveu vist jugar en Mestalla, per això no he ficat a Puchades, Roberto Gil, Sendra, Mestre€ Vos assegure que és molt divertit i cal calfar-se el cap una miqueta.



Benvinut, César Sánchez

Respecte a l'actualitat del Valencia CF, simplement donar la benvinguda a César Sánchez com a secretari tècnic i al seu ajudant Corona. Crec que, en eixe sentit, el València CF està en bones mans i tenen com a mínim el meu vot de confiança. Alhora, tenen molta feina per davant i més en les circumstàncies que s'han trobat. L'únic que els demane és que pensen en el València CF i confeccionen un equip competitiu. L'èxit del seu saber fer, serà també l'èxit nostre, així es que ànim i al bou. Amunt!



