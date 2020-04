Vaig al mercat i a comprar el SUPER

Una setmana més tancats en casa i eixint al carrer solament per a allò imprescindible: anar al mercat i..., com no? Passant pel quiosc a comprar el Superdeporte. Reconec que m'agrada el format en paper, tocar-lo, fullejar-lo...i llegir-lo. No sé si serà el millor diari esportiu del món, però si és el que més fulls dedica al València CF i a l'esport valencià i això, per a mi, és superimportant. En els dies de confinament, la televisió també s'ha convertit en una ferramenta d'entreteniment, sobretot en referència a l'esport, i concretament, en el canal de teledeporte (televisió espanyola), hem pogut gaudir de dos 'partidasos' del Valencia CF: la final de copa de 1999 davant l'Atlético de Madrid, i el València CF – Lazio, eliminatòria de la Champions League en el any 2000. Quin gust tornar a vore un València CF tan sòlid i competitiu. Eixos 'partits' i altres d'anys posteriors, són els que haruien de visionar Peter Lim, Anil Murphy... i per suposat, Celades, per tal d'entendre quin és el Valencia CF competitiu que reclama l'afició. Estic convençut que al nou director esportiu, César Sánchez, no cal ensenyar-li-ho perquè ho haurà vist més de 100 vegades i ja sap de què estem parlant. És un avantatge molt gran tindre un director esportiu que coneix perfectament al club i a la seua afició.

Respecte a les últimes notícies del València CF que llisc en Superdeporte, sembla que la intenció és reforçar la defensa amb un central jove, amb poca experiència en el futbol d'elit però avalat per tot el món com un dels centrals amb més progressió del panorama actual. Crec sincerament, que el Valencia CF necessita un bon central i l'operació, si es que es dóna, seria positiva, però també deixa un parell de qüestions en l'aire... Si busques un central jove, inexpert, és perquè ni l'entrenador, ni el director esportiu, confien en Diakhaby i l'opció Hugo Guillamon tampoc els ha convençut, per tant, cal deduir que no els interessa desfer-se de Garay i en conseqüència, li oferiran la renovació. Per altra banda, si el jove central portuguès Diogo Leite, és tan bo, segurament tindrà molts clubs darrere que li oferiran molt més que un Valencia CF limitat econòmicament i que no es pot permetre una gran inversió. Crec que l'opció Hugo Guillamon és una aposta més interessant i econòmica. Potser si proposen el canvi Leite per Diakhaby podria ser una bona jugada però no crec que l'Oporto caiga en eixe parany, menuts són els portuguesos a l'hora de negociar! També queda un altra possibilitat que seria no renovar a Garay i anar a per un central fet i amb experiència en la lliga espanyola. Ahí s'obriria un nou escenari, complexe, tenint en compte les circumstàncies actuals. Sembla que l'operació 'central' junt a la renovació de Ferran Torres són la pedra angular del nou projecte de César Sánchez. Confiem en el nou director esportiu del Valencia CF, que no ho va a tindre gens fàcil. Salut, paciència i amunt!