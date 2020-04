Con fútbol y a lo loco

El gran Billy Wilder nos trajo una de las mejores comedias de la historia, 'Con faldas y a lo loco', donde se producían muchas ambivalencias y contiendas y eso es lo que parece que está ocurriendo en el fútbol con el monstruo que nos ha tocado vivir, el infecto Covid-19. Y lo digo porque la UEFA acaba de indicar a sus miembros, las federaciones europeas, que «más vale acabar las ligas», así como que si no se hacía, podría haber sanciones o eso parece. El máximo organismo del fútbol en Europa da pues muestras de que no puede terminarse la temporada como si no hubiera existido (como planteaba el West Ham inglés), porque se deben tener, para las competiciones continentales, unos clasificados por méritos deportivos.

Tampoco parece que admita que se acaben sin más, en el día en que se suspendieron, como acaba de proponer la Jupiler Pro-League belga, la primera división del país, lo que debe refrendar, o no, la federación el próximo 15 de abril. Otros plantean finalizar con la primera vuelta, pero, como digo, la UEFA no está por la labor.

Por otro lado, se ha dado un plazo para que las ligas acaben el 3 de agosto como máximo, pero esto quizá sea ser muy optimista, porque salvo Bielorusia, que está aún jugando, no creo que ninguna pueda hacerlo tan rápidamente. Se acaba de imponer el confinamiento hasta el 26 de abril mínimo en España, lo que nos llevaría, en un escenario muy optimista, a que la Liga pudiera empezar a mitad de junio.

Y es así porque se debería dar una pretemporada de quince días al menos y, por supuesto, ir levantando el confinamiento poco a poco. Propuse, hace apenas un par de días, en una conferencia pública (por You Tube), que se acabara la temporada este año, y cuando digo este es que incluya todos los meses posibles y que el año que viene se hicieran unas competiciones especiales, con solo una vuelta (tipo apertura/clausura que se hace en Iberoamérica).

Eso no nos llevaría a ninguna urgencia actual y dejaríamos, con tranquilidad, que se acabara la temporada alargándola este año hasta donde fuera necesario. A lo mejor se podría acabar en agosto o más tarde, pero sin prisas. En cuanto a las competiciones europeas, tendrían que volver, por esa temporada 2021, a los partidos de ida y vuelta y del KO. Eso sería lo más lógico desde el punto de vista tanto deportivo como de salud de los futbolistas. Es cierto que habría menos partidos y quizá las televisiones no estuvieran contentas. Pero me parece mejor que ese a modo de play-off que quiere hacer la Premier en Londres, para acabar en un santiamén, en varios estadios de la capital inglesa.

Finalmente, quieren la UEFA y la CONMEBOL que toda competición nacional y continental de clubes se acabe el 23 de mayo, con el fin de que se jueguen la Eurocopa y la Copa América. Mucho piden si el plan es jugar todo como si fuera una temporada normal. En fin... veremos lo que se hace, porque cada día parece tener novedades.

Mientras, estoy leyendo a ratos 'El gran libro de los insultos', un compendio del Profesor Pancracio Celdrán, que me da la posibilidad de conocer palabras que van ni que pintadas en estos momentos de crisis: un 'citote', un pasmado, que tiene temor a imaginar un mal cercano; o un 'escuchapedos', alguien que se da importancia y dice saber más que nadie... En fin, imagínense cada cual el o la que quiera. Al menos, sirve para reírse y culturizarse. Ánimos a todos y #YoMeQuedoEnCasa.