Paulista y Ferran

Es Paulista un excelente defensa central. Un tipo honesto en el campo, como lo deberían ser todos. Es un pilar fundamental del Valencia CF, uno de los artífices de este bienio en el que el equipo ha estado cerca de las expectativas que generaba. Después de uno de esos lamentables partidos en la aciaga etapa Celades, llegó a decir aquello de "todo es una mierda" que definía con absoluta precisión lo que su entrenador era incapaz de explicar. Ahora Paulista dice que no se debería retomar la Liga. Sus argumentos, más bien endebles. Veamos.

Dice Paulista que el dinero no lo es todo. Y tiene razón. Pero no es especialmente todo cuando lo tienes en abundancia. Cuando no necesitas volver a trabajar porque has ganado más que suficiente para vivir el resto de tu vida sin hacer nada. Se olvidan Paulista y su asesor de comunicación que del negocio del fútbol vive mucha gente que ahora mismo no tiene un solo euro en el banco y necesita regresar a la actividad para poder alimentar a esa familia que tanto le importa a Paulista –el brasileño demuestra que sólo le importa la suya y no, por ejemplo, las de los muchos autónomos que están a dos velas, sin ningún ingreso desde hace casi dos meses-.

Dicen también Paulista y la lumbrera de su asistente que no habría que jugar si no existen absolutas garantías de no contagiarse. Igual que el Fali en Cádiz, quiere Paulista pasarse el resto de su contrato en el Valencia CF jugando a la Play Station en su jardín. Porque, sin ser epidemiólogo, parece bastante evidente que la garantía absoluta de no contraer este virus sólo la ofrecería una vacuna infalible, algo que, caso de obtenerse alguna vez, ni siquiera se sabe si protegería ante una eventual mutación ¿Cuántas veces hay que decirles a estos chicos que nos tenemos que mentalizar de que el covid-19 está aquí para quedarse?

La demagogia telenovelesca alcanza el pináculo cuando dice Paulista que "ninguna persona debe volver a contagiarse ni morir por culpa de esta enfermedad". Y sí, lo ideal sería que nadie muriese por ninguna causa, pero tal como están las cosas nos tendremos que conformar con la inmortalidad del alma del Fedón. Sugerir, por otro lado, que con la cantidad de controles a los que van a someter a esos futbolistas, jóvenes y con salud de hierro, la vuelta a la actividad en la Liga los pone en riesgo de muerte no merece ni comentario. Claro que también parecía imposible, hasta que llegó Banega a nuestras vidas, que uno se atropellase a sí mismo con su propio coche y el crack argentino lo logró en una de sus mañanas de resaca. Lo que no pasa en el Valencia CF no pasa en ninguna parte ¿Tendrá, entonces, razón Paulista?

Y entonces, ¿qué les decimos, querido Gabriel, a los conductores de autobús? ¿Y a los taxistas? ¿Les pedimos a las azafatas, kiosqueros, cajeros, periodistas, empleados de banca, camareros o instructores de surf que no vuelvan al trabajo hasta tener la absoluta seguridad de no contagiarse? ¿Los tenemos a todos sin ingresos hasta bien entrado 2021? ¿Nos morimos de hambre los que nos somos millonarios? Qué fácil se ve todo cuando tienes las alforjas llenas, querido Sancho.

Y terminamos con Ferran, quien afortunadamente se mantiene casi siempre callado. Parece que el chico no responde a la oferta de renovación del Valencia. Lo dice Carlos Bosch y si lo dice él es que es así. Obviamente, cataclismo a la vista. Hay quien ya amenaza con romper el pase porque se va a escapar Ferran. Alguno ya piensa en el suicidio, aliviado por la inmortalidad del alma a la que aspira Paulista. Palos y más palos a los rectores del club. Alguno se enfadará incluso con el futbolista, como si éste no tuviera derecho a jugar donde le dé la gana. Para eso están los contratos.

¿Es para tanto? Ferran lo ha venido haciendo bien, sí. Pero ¿cuántos buenos partidos ha tenido con el Valencia CF? No pasan de diez ¿De verdad merece el esfuerzo que está haciendo el club? Seguramente sí porque es de la casa y te la puedes jugar a que va a romper como estrella ¿Pero va a romper como estrella? Quién sabe. Han sido tantos los que han enseñado la patita y han terminado por convertirse en medianías que, desde luego, lo que no debería hacer el Valencia CF es dejarse chantajear por el representante del futbolista. Y aunque este negocio está bien lejos de ser una ciencia exacta, todo apunta a que en pocos sitios va a encontrar Ferran mejores condiciones para progresar que en Valencia. Si fuera listo y su agente no estuviera loco por la comisión de un buen traspaso, a buen seguro apuntalaría su carrera en Mestalla. Pero si se quiere ir, ¿cuál es el problema?

