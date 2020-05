El séptimo cielo

Esta situación, la del séptimo cielo, es la que se traduce por estar en una posición de extraordinaria tranquilidad, sin que nada ni nadie te moleste y que vayan pasando los problemas, que a ti no te afectan. Y en esas está ahora mismo el Valencia CF, en dicha posición en la Liga y la que le permitiría, si conserva la plaza, entrar en la Europa League, como lo acaba de no solo confirmar, sino de imponer, la propia UEFA a la RFEF.

Y es que la RFEF indicó hace unos días que el Athletic de Bilbao iba a ser el designado como tercer equipo, tras los quintos y sextos del campeonato de Liga, para acudir a representar a España en la segunda competición europea.

Está en su derecho, ya que así lo estipulan los reglamentos, pero en esta época pandémica se curó mucho en salud la UEFA cuando manifestó que, en cuanto hubiera decisiones que no le gustaran, podría modificarlas. Y eso es lo que ha hecho el mandamás europeo, dejando de lado la decisión federativa española.

Ese séptimo cielo le viene de perlas al Valencia, ojo si se mantiene así, por lo que, si la Liga no se reanuda, ya tendría puesto asegurado en Europa. Si se reanudara, entonces los últimos once partidos serían a muerte para asegurar, cuanto menos, esa posición.

Pero todo tiene una condición: que no se jugase la final de la Copa del Rey ya que, si se juega y la gana el Athletic, entonces éste sería el que iría a la Europa League. Sin embargo, ni éste ni la Real Sociedad, finalista también, quieren que se dispute a puerta cerrada, sino con sus aficiones, que ya habían reservado plazas en Sevilla y sus alrededores.

La dicotomía está servida: el Athletic, por el momento, no entra en si se va a jugar o no, sino que estima que hay mayores méritos deportivos en disputar una final de Copa que en ser séptimo en la Liga. El argumento es que hay más equipos peleando en la Copa... Esto es cierto cuantitativamente pero no cualitativamente, ya que los 27 partidos jugados entre iguales en la Liga son de mayor relevancia deportiva que los de Copa. No recuerdan los bilbaínos que eliminaron al Sestao, Elche y Tenerife, y solo a dos equipos de primera, Barcelona y Granada.

No se puede argumentar la mejor cualidad deportiva tampoco y la cantidad de partidos jugados ha sido mínimo. Por lo tanto, en eso no tiene razón. Así que tendrán que decidir si quieren jugar a puerta cerrada (que es la única opción existente por ahora y que no creo que cambie de aquí a septiembre) o dejar que el séptimo llegue a su cielo europeo...

Vemos que no será una fácil decisión, pero la UEFA ya ha decidido y, o se juega o no hay Athletic en Europa (salvo que en los últimos once partidos logre llegar a esa séptima plaza).

Ya nos han dejado salir a hacer deporte, con precauciones y se avista unas fases 0, 1, 2, 3, 4 y las que vengan, para que podamos volver a la normalidad (me niego a llamarla 'nueva'). Mientras, he releído y aconsejo hacerlo, el cómic de Paco Roca, 'Memorias de un hombre en pijama', que se me antojaba adecuada por estos tiempos. A disfrutar y #YoMeQuedoEnCasa€¡ #PeroCadaVezMenosPorqueMeLoPermitenYa!