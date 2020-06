"No valen ni per a collir cebes..."

"No valen ni per a collir cebes..."

El Valencia CF, després dels tres punts aconseguits davant l'Osasuna, tenia una oportunitat immillorable de traure profit en Ipurua i de passar en la classificació tant al Villareal com a la Real Sociedad, així com empardar amb el Getafe i situar-se a 4 punts del Sevilla. Son eixes ocasions que es presenten poques vegades al llarg de la temporada i que un equip que aspira a la Champions League (per molt malament que estiga), no pot deixar escapar. La derrota del passat dijous en Eibar evidència la poca consistència que mostra l'equip de Celades, incapaç de doblegar a un rival aguerrit, que practica un futbol rudimentari però que sap a què juga. Podríem dir que el Valencia CF va tornar a caure en el parany d'Ipurua, embolicant-se en un pet i donant totes les facilitats del món amb eixe autogol de Kondogbia que no va saber superar en tot l'encontre. El guió estava escrit pel equip contrari: camp xicotet, pressió alta en tot el camp, disputar al màxim el baló dividit i aprofitar les jugades a baló parat. El Valencia CF encara no ha aprés la lliçó.

Últimament, les mirades apunten cada vegada més a l'entrenador. Podem afirmar que Celades no ha quallat, ni en el vestuari ni en l'afició, que veu, amb resignació, com va desfent-se un nou projecte. Pareix ser que l'andorrà te el galliner rebolicat i els jugadors comencen a qüestionar la seua gestió del grup, una gestió més propera als interessos de la propietat que dels propis jugadors, i quan passa açò, el guió diu que l'entrenador va per l'aire. És molt trist reconèixer, quan encara queden 7 encontres per disputar, que la temporada del Valencia CF és un desastre i que, depèn de l'autogestió dels jugadors el tancament de la temporada de manera digna.

En acabar el 'partit' del passat dijous, vaig estar raonant amb Salva 'Camilo' llaurador de tota la vida, veí de Riba-roja i abonat del Valencia CF. Li vaig dir – Ieee, Salva que t'ha paregut la xarlotà de huí? - A la qual cosa em respon - Ni per a collir cebes m'emportava a cap jugador del Valencia CF- i afegia – Eixe entrenador que tenim no aprofita ni per a dur el tractor, no sap treure rendiment als jugadors que té..., açò se li ha anat de les mans –. Quanta raó Salva. La collita ha eixit fallida i ara cal rotovatar i puntxonar el camp, per a tornar a plantar de cara l'any que ve. Açò és la conseqüència de les males decisions del propietari, el terratinent Peter Lim, que torna a ficar la gamba, una vegada més. Desferse de Mateu Alemany i Marcelino i portar a Celades ens ha condemnat al fracàs esta temporada.

Demà el Valencia CF, un equip a la deriva, s'enfronta al Villareal que porta clara tendència ascendent. La previsió no sembla molt positiva per als de Celades qui pot donar gràcies que Mestalla estiga sense aficionats, perquè la xiulada seria monumental, no sols per a l'entrenador, sinó també per als jugadors i la propietat. Amunt!

Més articles de opinió de Paco Lluís, açi.