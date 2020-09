La victoria le dará mucha fortaleza anímica al grupo

La temporada no podía empezar peor. Gol en contra a los treinta segundos tras un error no forzado de Esquerdo que puso a prueba al equipo y su estado anímico. La reacción inmediata fue un carrusel de errores del Valencia CF como consecuencia de los nervios y sobre todo falta de concentración. Afortunadamente llegó pronto el gol y de la única manera que podía llegar dado el flojo inicio de partido, a balón parado. Excelente servicio de Kang In desde la esquina y mejor remate de Paulista. En el 4-2-3-1 de Gracia llama la atención la posición de Guedes, ha cambiado de banda pero trabaja más el carril interior, no va tan pegado al pasillo externo para dejarle al carril a Gayà. Kang In puede hacer un gran papel jugando por detrás de Maxi pero ha de estar activo en la transición defensiva, es vital que marque al medio centro del equipo rival para dificultar la salida del juego desde atrás.

El sistema 4-2-3-1 necesita del automatismo de las diferentes parejas por zonas, el lateral con el extremo, el doble pivote, los dos centrales y los dos futbolistas de ataque, y al Valencia CF se le nota que ese conocimiento está todavía por adquirir. Enfrente el Levante UD fue un equipo con los automatismos hechos, con un 4-5-1 en bloque bajo para evitar los pases entre líneas del Valencia CF. El equipo de Gracia tiene más problemas en la transición defensiva, porque todo eso se tiene que trabajar y adquirir con el tiempo. A ello hay que añadir la pasividad en las marcas y los errores no forzados que generan muchos nervios. De ahí que Morales hiciese el segundo gol con tanta facilidad. Eso sí, un golazo.

En la primera parte el Valencia CF se mantuvo por acciones individuales como el empate a dos que fabrican Kang In y Maxi. Por otra parte, Esquerdo debe aprender que en el fútbol profesional hay pases horizontales que están prohibidos. Mención especial para Yunus. Es un diamante en bruto, creo que hay darle la pelota al espacio y no al pie, dadas sus condiciones físicas. Ese tipo de jugador que todo equipo necesita para tocar y salir a la contra. En el segundo tiempo el Valencia CF está más ordenado y reduce espacios y por ahí llega el tercero. El amague de Maxi es de crack, ¡tremendo detalle sin tocar el balón! Es un golazo que culmina con una buena definición de Manu Vallejo, que además hace el cuarto. El partido fue raro. Maxi lo hizo todo bien, fue la figura. Buenos cambios de Gracia y sobre todo, apunto a la fortaleza anímica que te va a dar este resultado. Va a dar confianza y autoestima.