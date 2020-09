Comença una nova temporada plena d'incerteses per al Valencia CF, amb una situació econòmica alarmant -fruit d'una gestió pèssima per part de la propietat que no ha sabut estar a l'altura de les circumstàncies-, a més, fent el ridícul i posant-se en evidència en tots els fronts que tenia oberts.

En primer lloc, en la part esportiva, amb un final de temporada desastrós que ens ha deixat fora, inclús, de l'Europa League, que tant a tir teníem. Com de malament es van gestionar eixos últims encontres, tot mostrant la porta d'eixida a jugadors importants abans d'acabar la temporada i posteriorment, ficant el cartell de «toda la plantilla está en venta». Cosa que devaluava així el preu dels jugadors fins el punt, pràcticament, de regalar-los a altres equips. Quin estiu hem passat els valencianistes observant com anava debilitant-se l'equip i sobretot la imatge del club. La fissura social provocada per la propietat ja és insalvable, però ací no dimiteix ningú. Anil Murthy hauria de deixar de ser president del Valencia CF, perquè és responsable de la nefasta gestió econòmica i esportiva. Lluny d'això, Meriton ens desfia refregant-nos que ells son els propietaris i com a tal, fan i desfan allò que els ve en gana, i el funcionari que mostre discrepàncies, va per l'aire. Caldrà recordar, que els abonats, accionistes, aficionats i simpatitzants del Valencia CF no som funcionaris de Meriton i, almenys, tenim dret a discrepar de la seua gestió. Ja està bé!

Primer encontre de lliga davant el Llevant, i a la primera cullerada, mosca! Quant tot feia preveure un altre ridícul esportiu, amb una primera part alarmant del Valencia CF, els jugadors, ben dirigits per Javi Gracia, treuen l'orgull i li donen la volta al marcador, aconseguint una inesperada i valuosíssima victòria. 3 punts i líders, veure per a creure. Vaig llegir algun que parlava de 'brotes verdes' en el Valencia CF, i tenia raó, perquè la meitat de l'equip està més verd que una ceba. La veritat és que les baixes de jugadors importants i la manca de reforços, obri la porta a jugadors joves que tenen ganes de córrer i menjar-se la brossa, com així va ser... Però l'equip necessita reforços que tinguen experiència per falcar la defensa i sobretot, el mig del camp. Menció especial per a Javi Gracia, finalment un entrenador que sap llegir els "partits" i fa els canvis adequats per a capgirar la dinàmica del joc. No ho tenia gens fàcil. Ara tan sols queda que el deixen treballar i li donen les ferramentes per a fer un equip competitiu, que és el que realment importa a l'afició. Però Javi, no demanes molt, que tu eres funcionari i al tercer 'partit' pots anar per l'aire. Ves amb compte que potser d'ací al 5 d'octubre (quan acaba el mercat de fitxatges) et trobes que han venut a Maxi Gómez, Gayà, Soler, Kondogbia, Guedes, Cillesen, Cherysev... inclús a Junnus i et toca jugar amb el Mestalleta. Creuarem els dits. Amunt i a per la victòria en Vigo.



