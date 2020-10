Ni punyetera idea de futbol

El Valencia CF que tots i totes coneixíem va morir quan va ser venut a Peter Lim. En eixe instant, començava un nou Valencia CF amb un 'sistema operatiu' diferent, gestionat per persones afins al propietari però llunyanes a la cultura valenciana i al valencianisme. Venien clarament a fer negoci mitjançant un club de futbol, igual com han fet altres clubs amb altres inversors, per exemple el Chelsea, Manchester City, Paris Saint Germain... El Valencia CF entrava en l'era moderna del futbol amb un nou propietari multimil·lionari que inverteix en un nou negoci per a rebre notorietat i, sobretot, beneficis. Bé, resulta que al Vaencia CF li ha tocat un propietari que no és tan multimil·lionari i quan ha vist que venen tortes i el negoci comença a ser ruïnós, ha decidit recuperar la inversió i començar a replegar els trastos, venent part dels actius com són els jugadors. L'únic lligam que té Peter Lim amb el Valencia CF és simplement fer negoci. En la meua opinió i després de les últimes decisions que s'han pres, la intenció del propietari no és fer un bon equip de futbol, sinó, fer liquidació i pegar a fugir perquè el negoci ja no és rendible. I no passa res, quan més clares estiguen les coses, millor per a tots, però als valencianistes que no ens venguen més la burra perquè ja coneixem el seu 'modus operandi'. El principal problema que ha tingut Meriton és que no ha sabut comunicar ni transmetre la seua gestió i no han acceptat les critiques a les seues decisions, a banda de no tindre ni punyetera idea de com funciona un club de futbol. Un amic meu, que coneix la cultura asiàtica, em deia que els xinesos (per extensió inclourem també a Singapur)són molt venjatius i si qüestiones l'autoritat del 'jefe', probablement, aniràs per l'aire (que li ho pregunten a Marcelino). Estarà Peter Lim venjant-se del Valencia CF i la seua afició perquè hem manifestat el descontent amb les seues decisions? Ho deixe en l'aire...



Gracia també vol fugir

La derrota davant el Betis en Mestalla ens ha deixat molt tocats i evidència de manera alarmant les intencions de Meriton de no invertir en un projecte esportiu que tinga com a objectiu estar entre els 4 primers en lliga. Javi Gracia ha anat a demanar explicacions a la propietat, mostrant el seu descontent i de pas, per a negociar la seua eixida. Una situació molt trista, perquè l'entrenador també vol pegar a fugir i no ho ha fet perquè s'havia de rascar la butxaca per a rescindir el contracte. Veges ara la papereta que li toca a Javi Gracia davant el planter. Si ha decidit quedar-se en el Valencia CF, allò que ha de fer és centrar-se en la feina, recuperar la credibilitat dels jugadors, mostrar el camí que cal recórrer i fer un equip competitiu amb el que té. No valen mitges tintes, perquè si no vas a estar a gust, paga la clàusula i ves-te'n. Entrenar al Valencia CF és un privilegi, encara que siga un Valencia CF sub 23. Amunt.



