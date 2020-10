Capitans, a tirar tots del carro

Quadern de bitàcola o millor dit, diari d'un club a la deriva; ja van tres derrotes seguides i l'equip no alça el cap. L'entrenador continua en depressió i no troba arguments per a capgirar el rumb d'un València CF que ha entrat en un remolí que està arrossegant-lo cap al fons. L'únic que veig en Javi Gracia és resignació i una alarmant manca d'il·lusió per entrenar al Valencia CF actual. El missatge de Peter Lim és clar i contundent: apanya't amb el que tens i si no t'agrada, passes per caixa i te'n vas. Amb eixes condicions és molt difícil treballar i, sobretot, transmetre ambició i competitivitat a uns jugadors molt tendres que necessiten un líder que els mostre el camí a seguir.

El passat divendres, davant l'Elx, tornaren a aparèixer les carències i vulnerabilitat de l'equip, sobretot en la primera part, quan l'equip il·licità va trobar moltes facilitats per a marcar dos gols, al meu parer, evitables. Començar perdent i anar a 'remolque' tot el 'partit' ja forma part de la nova normalitat en el Valencia CF, i això no pot ser. Tenim un equip molt tendre que encaixa una barbaritat de gols i així és impossible controlar qualsevol encontre. Si ho comparem amb una carrera de 10.000 metres en una pista d'atletisme, el Valencia CF seria el que va sempre pel carril de fora, perdent la posició i fent més metres que els rivals, perquè no sap col·locar-se com cal. A les primeres de canvi, entropessa amb el de davant i perd una distància que ja no pot recuperar. Això és manca d'ofici i l'entrenador te l'obligació de corregir-ho. Sabem que enguany toca patir i serà molt difícil que els jugadors s'aïllen i siguen capaços d'estar al marge de tot el que està passant en el club, perquè, inevitablement, també els afecta. Per això és tan important la figura dels capitans i líders, que també tenen la responsabilitat de tirar del carro i donar la cara, com Kondogbia, un exemple de professionalitat i d'estar davant de la tronà en els moments difícils...menuda 'pelailla'. Que Kondogbia, que s'esborra dels 'partits' perquè també vol 'pirar-se', siga un dels capitans de l'equip és de traca, i reflectix la situació tan esperpèntica que viu el Valencia CF . Si al final, es queda i no se'n va a l'Atlético de Madrid, ja tenim un altre cas Javi Gracia. Açò tampoc ajuda a l'estabilitat del vestidor.



La lliga continua

En fi, la lliga continua en Mestalla amb la visita del Getafe, un equip antipàtic que domina a la perfecció el seu ofici i que de segur ens busca les cosquelles, com sempre ha fet. Una pereta en dolç ( ironia si voleu) per posar a prova a un Valencia CF que necessita la victòria més que mai. A l'afició, no ens queda altra que animar des de la distància i sofrir amb el nostre equip. A vore si finalment, Javi Gracia troba la tecla i ens emportem d'una vegada els tres punts. Amunt!



Mes opinions de Paco Lluís.