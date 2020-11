Valencia vs Real Sociedad o el papel del entrenador

Valencia vs Real Sociedad o el papel del entrenador

Discutíamos en Levante TV sobre el once del Valencia. Pensaba y pienso que es bastante mejor de lo que casi todo el mundo cree. Pero el victimismo ha calado. La lagrimita acomplejada de Javi Gracia y el empecinamiento en poner a Meriton a parir lo nublan todo. Linares, un poco a regañadientes, admite cierta superioridad sobre Granada o Getafe, pero no entrega la cuchara con la Real Sociedad. Puñetazo en la mesa cuando repasa la nómina donostiarra: «que no, que ellos son mejores». Interpretable, pero vamos a comprobarlo para ver si las plañideras que se abrazan compungidas al entrenador del Valencia se callan de una vez. Hago yo la alineación porque si lo dejamos en manos del navarro, directamente nos cortamos las venas.

1.- Doménech vs Remiro. Hombre, digamos que el portero de la Real no es Casillas, pero concedo una derrota por la mínima. 0-1.

2.-Correia vs Zaldúa. Cinco partidos lo contemplan, de modo que todo va a ser mejorar. Aún y así, Correia, el Usain Bolt de la Liga, pone el empate en el marcador. 1-1.

3.-Gayà vs Monreal. Como no quiero levantar suspicacias, dejaré que decida Luis Enrique. El Valencia se pone por delante. 2-1.

4.-Paulista vs Aritz. Decía Linares que los centrales de la Real son mejores que Paulista. Siento discrepar. 3-1 y el Valencia empieza a destacarse.

5.-Guillamón (pese a su entrenador) vs Le Normand. No me apasiona el francés, que tiene cantadas importantes, pero a Guillamón le queda mucho por recorrer. 3-2.

6.-Racic vs Zubimendi. Este duelo está muy ajustado. Los dos apenas pasan de los 20 años. Denle al serbio diez partidos y acaso me venga arriba. Lo dejamos en empate. 4-3.

7.-Soler vs Merino. Ahora mismo Merino está un cuerpo por delante, pero lleva años jugando en esa posición. A final de temporada, hablamos. Ponemos otro empate. 5-4.

8.-Guedes vs Oyarzábal. El mejor Guedes, ese que su entrenador no ha sabido/querido encontrar, se merienda a Oyarzábal a la primera carrera. Ahí está el palmarés. 6-4 para el Valencia.

9.-Maxi vs Willian José. ¿Hace falta explicarlo? 7-4 y la liebre que se escapa.

10.-Silva vs Kang In. Un mito viviente, un futbolista como no ha habido diez en toda la historia de España, pero ya en retirada y lento en ejecuciones frente a un fenómeno en ciernes. Discutible y opinable. Tablas y 8-5.

11.-Wass vs Januzaj. El húngaro es mejor que Wass jugando arriba por la derecha, que es donde yo pondría al danés. Pero éste es un diésel que suele dar un cinco y aquel un Guadiana que pasa del ocho al dos. Acepto derrota ajustada. Con todo, Valencia 8 -Real Sociedad 6. Que salga Linares y me lo explique.

Obviamente, en fútbol cada cual lo ve como le parece, pero resulta cuestionable, cuanto menos, aceptar sin rechistar que la Real tiene un once inicial superior al del Valencia. La diferencia de juego y resultados, tal vez, la encontremos en el banquillo, en la capacidad de maximizar el rendimiento del material humano que te ponen a disposición. Ahí nos la clavan sin contemplaciones.

Y sí, han destrozado la plantilla y todo lo que ustedes quieran, pero de los grandes campeones lo que nos queda es el once inicial. Casillas, Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila, Xavi, Senna, Iniesta, Silva, Torres y Villa. Más ganar y menos llorar.