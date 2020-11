Toca arromangar-se per a guanyar

Després de dos setmanes de tranquil·litat esportiva, assaborint encara el 4-1 davant el Real Madrid, tornem a la competició domèstica amb un únic objectiu, la victòria. El Valencia no deuria especular en Vitoria, en primer lloc perquè no sap, ni te jugadors per a fer-ho, en segon lloc, perquè serà una temeritat visitar Mendizorroza amb el cartell de favorit.

Sembla que el punt d'inflexió que necessitava el Valencia CF i que tot el món anava buscant, ja està localitzat. Estem d'acord que la segona part del Elx – Valencia CF va ser la que ha fet canviar la dinàmica de l'equip. Així ho manifesten dos pesos pesats del vestidor com son Carlos Soler i Gayà, i si eixos dos jugadors ho diuen, vol dir que tenen clar quin és el pla a seguir, la cual cosa és prou tranquil·litzadora. En conseqüència, s'han recollit 4 punts dels 6 que hi havien en joc davant Getafe i Real Madrid, ahí és res. Tot apunta que Javi Gracia donarà continuïtat als jugadors que han dut a terme dit pla, per tant, si no hi ha alguna res inesperat, esperem una alineació idèntica a la del últim encontre davant el R. Madrid. Com se sol dir les coses que funcionen, deixa-les com estan i no les toques. Això significa que Guedes ho tindrà difícil per a estar en l'onze inicial, però jo em pregunte: Javi Gracia li donarà cap minut al portugués? O, sumarà un tercer encontre sense xafar la brossa? Ahí ho tornem a deixar.

Ja porte unes setmanes alimentant la teoria d'un possible cas Guedes, però finalment, he arribat a la conclusió que l'entrenador del Valencia CF, intenta construir un vestuari sa, on els jugadors s'han de guanyar el lloc per mèrits propis, i les figures com Guedes, o bé s'impliquen pel col·lectiu i assumeixen el rol de líder, o queden retratats davant els companys. Eixa és l'estratègia de Javi Gracia per guanyar-se el vestidor. Ací juga qui treballa i ho mereix i qui no, a xuplar banqueta. Estic d'acord amb eixa estratègia perquè crec que és justa i molt efectiva. Encara i tot, si vos soc sincer, m'agradaria vore jugar alguns minuts a Guedes, per a saber amb quina actitud ix al camp i comprovar si està disposat a guanyar-se el lloc, perquè al contrari, tindrem altre jugador malbaratat, i la cosa no està com per a prescindir d'un efectiu que ha costat 40 milions d'euros. També estic d'acord amb les declaracions de Carlos Soler quan diu que cal anar 'partit' a 'partit' i confiar en el planter que hi ha, perquè segur que dona per a alguna cosa més que aconseguir la permanència. Paraules tranquil·litzadores i plenes de trellat d'un jugador que s'ha guanyat el respecte dels companys, entrenador i afició.



L'Alavés no és el Real Madrid però si vols guanyar allí caldrà arromangar-se i córrer, com a mínim, igual o més que ells. Altra oportunitat per a seguir escalant posicions i confirmar la reacció de l'equip. Amunt!

