Ataque de mediocridad

Empate y gracias. Ipurua no va a servir tampoco esta temporada de revulsivo. Más bien al contrario. Si alguno de los dos contendientes sale reforzado, ese es el Eibar. Fueron los locales los que propusieron algo de fútbol. Con sus limitaciones, intentaron ganar a través del balón, insistiendo una y otra vez, combinando a trancas y barrancas, pero merodeando el área de Doménech, acumulando pequeñas y grandes ocasiones. La poca calidad que se vio en una noche bastante aciaga, la pusieron ellos. Enfrente hubo un esforzado grupo de sombras de lo que un día fue un equipo. El Valencia se limitó a correr y dar patadas al balón hacia arriba, como si en la caseta les hubieran dado una charla de rugby. Cualquier parecido con lo que de ellos espera su afición fue mera coincidencia. Cuesta rescatar una sola jugada de cierto mérito en un grupo reorientado a la condición de gregario conformista. Seguramente, se han vuelto de Eibar encantados con el empate y con no haber encajado gol en un partido que merecieron haber perdido. El espectáculo que dieron fue deprimente.

Al loro de inicio

Esta vez, cuanto menos, no ocurrió lo de Elche o Vitoria. El Valencia salió al partido con las pilas puestas. Por desgracia, solo en una dirección: la de impedir el juego del rival. Mendilíbar, que de tonto no tiene un pelo, decantó el partido al costado de Bryan, que rápidamente le hizo tres trajes de boda a Wass. Si este chico sevillista fuera del Valencia, ya se le habría renovado hasta 2030 y nombrado alcalde de Sagunto. El plan local estaba claro, les salió redondo el otro día ante el Betis. En el otro bando no había plan. El balón quemaba, parecía un conejo en un viñedo. Nadie ponía ninguna pausa. Dos pases y vuelta hacia atrás, como pollos sin cabeza a intentar que Kike no la enchufara en algún centro lateral. Aquí se trata de no perder. Se dieron dos pasitos adelante respecto a otros partidos y con eso, seguramente, el Comandante estará encantado en su particular Sierra Maestra. En casa, la afición valencianista tenía el ánimo por el suelo.

El Eibar inclina la balanza

El segundo tiempo fue un monólogo mendilibariano. Como si la historia no existiera, siguieron los vascos machacando una y otra vez a un oponente sin otro horizonte que el sobrevivir. Tuvieron ocasiones de todos los colores, pero entre Doménech, la suerte y que los Enrich y compañía tampoco son Lewandovski, el Valencia se iba salvando de la quema. Y puesto que esto es fútbol, pudo incluso ganar en una postrera ocasión de Gameiro que le tapó bien Dmitrovic. Antes, Racic, lo único potable de una noche para olvidar, largó un cañonazo que repelió el portero del Eibar, no por nada de los mejores de nuestra Liga. Fogonazos aislados, después de un mal despeje este, en un contraataque a la desesperada aquel, en medio de una batalla de la que nadie se acordará.

No hay fútbol

El medio organizador del Valencia hizo 26 intentos de pase. Falló 14. No se le puede pedir a Soler el porcentaje de acierto de Xavi, pero un 46% resulta descorazonador y explica la deriva de un equipo que no sabe a lo que juega porque no juega a nada. 10 de esos 26 intentos fueron balones en largo, como si fuera el kicker de los Dolphins en lugar del cerebro del Valencia. Perdido en una maraña, Soler terminó desesperado. Tiene buena parte de culpa, pero se mueve en un campo de minas porque su equipo carece del más mínimo plan una vez se ve en poder del balón y nunca encuentra quien desahogue la presión rival. Musah, por ejemplo, sigue mostrando que el puesto le queda demasiado grande y apenas gana un duelo.

Han llorado mucho

Lo bordó Mendilíbar en la previa. Él, que ha tenido que batirse el cobre con cuatro cañas y una bota, bien se querría ver con futbolistas como los que ayer tenía enfrente. Es posible que entonces el Valencia recuperara la ambición y hasta pareciera un aspirante a algo. De momento, se sigue arrastrando rumbo a la mediocridad.