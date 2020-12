Les meues preguntes a Peter Lim

Un nou empat que no sap a res. El joc del Valencia CF torna a ser molt mediocre i el responsable d'això no és altre que Javi Gracia. És cert que Kevin Gameiro ha tingut en les seues botes la possibilitat de tindre 4 punts més en la classificació lligueta (recordem les ocasions fallides en Vitoria i l'última davant l'Eibar). Ara estaríem perfectament amb 17 punts i parlant d'Europa, amb una situació molt diferent. Però la realitat s'imposa, el Vaencia CF no guanya, el joc de l'equip no transmet bones vibracions i els rivals que van per darrere comencen a apretar. La situació comença a ser preocupant perquè l'entrenador, independentment dels jugadors absents, els qui ja no estan i els qui no vindran, no acaba de trobar el camí. El dilluns passat davant l'Eibar va haver fases de l'encontre que semblava que assistíem a un 'partit'd'empreses, d'eixos de 'patà i avant' i 'bombeja Agustinet' , on es veu de tot menys tres passades seguides. La veritat, desesperant. Crec que el Valencia CF te jugadors per a plantejar altre tipus de joc que no siga tapar la porteria i esperar que arribe alguna ocasió esporàdica en la l'àrea contraria. Si no tens pegada, estàs condemnat a no sumar els tres punts.

Quina por em fa l'Athelic de Bilbao! Hui visita Mestalla amb la necessitat de sumar, perquè també està amb l'aigua al coll, i te la lliçó apressa de l'any passat, que es va imposar 0-2. Si el curs anterior es va berenar al València CF de Parejo, Coquelin, Rodrigo, Ferran, Soler, Gayà, Maxi, Guedes... no vull pensar el descosit que ens pot fer amb l'equip tan justet que tenim. Javi Gracia haurà de proposar alguna cosa més que mantenir la porteria a zero si vol emportar-se l'encontre. Si vos soc sincer, cada vegada em sembla més un altre entrenador panoli, sense 'xixa ni llimonà', que no acaba de transmetre el caràcter que necessita l'equip. En fi, la qüestió és que a base d'empats no avancem, el València CF necessita la victòria d'una punyetera vegada i en el camp no es veu reflectida eixa necessitat.

Canviant de terç. Últimament s'ha parlat molt de la junta d'accionistes, de les diferents iniciatives valencianistes per a protestar davant la propietat i manifestar el seu descontent. La cosa està prou rebolicada i no és per a menys. He pensat moltes vegades que si tinguera ocasió de poder fer una pregunta a Peter Lim, per exemple en una junta d'accionistes, quina seria l'escollida? No és fàcil triar una, però finalment li demanaria per una qüestió que m'intriga molt, allà va; Què pensa fer del Valencia CF quan el deixe fet un solar? Ahí ho deixe, per si li abelleix contestar. També aprofitaria i li'n faria altres: És rendible ser el propietari del Valencia CF? O altra més directa; Vendreu a Gayà i Maxi Gomez ara al mercat d'hivern? No és per res però jo ja m'ho crec tot d'esta quadrilla. Mentrestant, el valencianisme a seguir patint, d'això si que anem sobrats. Amunt!

Més articles de opinió de Paco Lluís, açi.