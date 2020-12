Seguir un 'partit' del València suposa un martiri

Ser del València CF està resultant perillós per a la salut. Seguir un 'partit' del València CF suposa un martiri per aquells que senten els colors de veritat. Però com deia la cançó de Coque Malla, «no puedo vivir sin ti, no hay ma-nera». Resulta impossible desinhibir-se de la situació i pensar que la cosa ja no va amb tu, perquè la realitat és que ens afecta i molt. El València CF de Javi Gracia no carbura i acumula massa encontres on no mereix ni empatar. Juguem com el cul, sense un patró definit, sense estil, sense ofici, sense idees... amb unes mancances futbolístiques preocupants en un club històric que ha perdut la identitat. Peter Lim tindrà la propietat i farà d'ella el que li done la gana, però el club sempre serà nostre, dels aficionats que pateixen en primera persona els èxits i els "destarifos" del seu equip. Ara ens toca sofrir una etapa dura, molt delicada a nivell social i esportiva, en què l'afició no te ni l'oportunitat d'expressar-se en Mestalla, per tant, no ens queda altra que aguantar el xaparrón i mimar els jugadors , que son qui, finalment, ens han de treure les castanyes del foc. Jo ho tinc clar, després de vore els últims 'partits' del València CF em carregaria a l'entrenador. Fins ací hem aplegat. Javi Gracia està fent el paperot davant uns jugadors amb les quals ha manifestat públicament que no hi confia i això ja no te remei. Tampoc està aportant solucions al joc tan mediocre que ofereix el seu equip i quan parla ja no sap per on pegar. És normal que estiga fotut perquè se sent enganyat per la propietat, però de la mateixa manera, els jugadors s'hi poden sentir enganyats per un entrenador que no confia amb ells. Per cert, el Celta ha canviat d'entrenador i ara van com un tir, ahi ho deixe.



Hui toca el Barça, que sembla va entonant-se cada vegada més, i vist el panorama, les expectatives de rascar alguna cosa positiva en el Camp Nou són mínimes. Jo confie amb els jugadors i el seu orgull, que no tenen la culpa de tindre un entrenador que vol pegar a fugir. La cosa està molt difícil, però també ho estava davant la Real Sociedad o el Real Madrid, quan s'aconseguiren, inesperadament, els 6 punts. I com no hi ha manera de viure sense el València CF, tornarem a ajuntar-nos per a vore l'encontre, amb l'esperança d'assaborir un altre triomf. Qui sap? Una altra oportunitat per a què els jugadors es reivindiquen i diguen allò de 'ací estic jo'. Res més, que passeu un bon Nadal i cuideu-vos molt. No feu bovades i actueu amb trellat, perquè vos necessitem a tots i totes per a tornar a omplir Mestalla (quan pu-guem), i pegar-li la xiulada del segle al propietari i tot el seu seguici d'il·luminatis, que amb la seua nefasta gestió estan portant el club a la deriva. Salut i sempre amunt!

