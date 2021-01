Lim y Murthy són un perill per al Valencia CF

El València CF de Javi Gracia ha d'aprendre a guanyar un 'partit' de futbol. A principi de temporada ens queixàvem perquè els equips contraris marcaven prompte i tocava remar contracorrent tot l'encontre, però ara, quan el València CF s'avança en el marcador, tampoc és capaç de gestionar l'avantatge i d'emportar-se la victòria. L'últim duel davant el Granada és una bona mostra de com llançar a perdre un 'partit'que s'havia ficat de cara.

És cert que l'equip hi posa voluntat i també és cert que hem tingut mala sort en molts dels gols rebuts, però la manca d'ofici ens està penalitzant una barbaritat. Què voleu que vos diga? Fins ací hem arribat. Necessitem un canvi dràstic, perquè la segona volta pot fer-se massa llarga. Els resultats que presenta l'equip conviden a un canvi d'entrenador, i no és que Javi Gracia tinga la culpa de tot el que li està passant a l'equip, però és el responsable de no saber treure rendiment als seus jugadors. Cada vegada que parla sembla l'entrenador 'Alatriste'. Després estan els de Singapur, que son els principals responsables de la situació que pateix el club. Sincerament, pense que haurien de plegar trastos i dedicar-se a altra cosa que no siga dirigir i gestionar un club de futbol. Peter Lim i Anil Murthy sou un perill per al Valencia CF. Des que us haveu fet càrrec de la gestió esportiva, l'equip no alça el cap i va de capa caiguda. Però, què no ho vegeu, melons? Busqueu un bon director esportiu i doneu les ferramentes que necessite per a reconduir la situació, perquè açò se'n va de les mans.

Em cau el món damunt quan veig, per exemple, a Gayà i Carlos Soler, què senten el ferro i es tiren l'equip a l'esquena, impotents davant la situació que els ha tocat viure. Quina llàstima! Mira què fàcil haguera sigut confeccionar un equip més 'aseaet' amb uns quants jugadors veterans que apuntalaren el planter. La qüestió és que ací estem, empantanats, amb un propietari cabut, que pensa que ha inventat el futbol, envoltat d'una comparsa de ninots que li aplaudeixen totes les gràcies, i que, damunt, no vol soltar el mos. Per mi podeu anar-se'n allà on brama la tonyina. Disculpeu, però es que em fiquen a parir.

Tornant a la competició lliguera, ara el Valencia CF es juga la vida en Mestalla davant el Cádiz d'un vell conegut, Álvaro Cervera. Recordem que l'equip gadità ha guanyat, en la temporada actual, al Barça, al Real Madrid... i no serà cap pereta en dolç en Mestalla. Recordem que el Valencia CF no està acostumat a eixes batalles on es juga la supervivència, per tant, haurà de gestionar amb molt de trellat l'ansietat de guanyar, i això és cosa de l'entrenador. Una nova derrota seria definitiva per a Javi Gracia, però sempre preferirem la victòria del Valencia CF a la destitució d'un entrenador. Res més, que tingueu un bon 2021, que vos deixen moltes coses els Reis Mags i per als de Singapur, carbó. Amunt!

