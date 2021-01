Brexit: ¡Ya se han ido!

No sabemos quien se ha librado de quien, pero lo que está claro es que, desde hace unos días, el 1 de enero de 2021, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, con todos los cambios que van a provocar y del que el deporte no está exento de consecuencias.

Está claro que se acabaron los viajes de los británicos a España, para que la seguridad social de nuestro país les opere, lo que se estaba convirtiendo en una costumbre, pero más allá de ello y de las distintas trabas económicas y administrativas que nos vamos a encontrar, desde cada lado del canal de la Mancha, el fútbol va a padecer sorpresas.

Leía el otro día que un club holandés, el Vitesse Arnhem, propiedad de Alexander Chigrinsky, que no creo que sea pariente del jugador de paso veloz por el FC Barcelona, llegó a tener 28 jugadores del Chelsea cedidos, gracias a la amistad de su dueño con el de los blues, Abramovich.

Ahora tiene menos pero este hecho es solo uno de los que demuestra la capacidad económica de los clubes de las islas, sobre todo los ingleses y la facilidad con la reclutan o, ahora ya reclutaban, a los jóvenes talentos de Europa (la Unión) para acomodarlos a sus clubes o para cederlos y que se foguearan, para recuperarlos (o no) después de ese periodo de preparación externo.

Como sabemos, desde el 1 de enero de este año, ya no se aplicará a los equipos británicos la regla FIFA de los menores de 18 años, que exceptuaba de la prohibición de transferir a menores de esa edad y que permitía que jugadores con 16 años sí se pudieran mover dentro de la Unión Europea. Así se fueron muchos futbolistas españoles y de los demás países que conforman la Unión.

Pero, a partir de esta fecha, no podrán pescar en caladeros europeos hasta que lleguen los jugadores a sus 18 años. Eso que se decía hace años por el Ministerio de Agricultura y Pesca (no sé si se llama aun así), de «pezqueñitos no, gracias», para que no se capturaran peces en formación, se podrá aplicar ahora a los ingleses, que habrán de esperar a que se formen.

Pero, y he ahí el problema para ellos, habrá otros clubes que quieran aprovechar y que puedan hacerlo, por ser de países de la Unión, de fichar a jugadores de 16 años. Equipos alemanes, franceses, italianos y, por qué no, españoles (que no lo han utilizado en demasía) podrán 'pescar' ya que las ofertas de los británicos, tan superiores económicamente, ya no estarán ahí.

Aunque, conociendo la fama de los isleños, quizá fichen extraoficialmente para ceder al futbolista en ciernes al mismo equipo que lo traspasa, y ello hasta esperar a los 18 años... Lo que sí ha hecho la FIFA es ampliar la excepción para los equipos que pertenezcan a distintas federaciones, pero de un solo Estado: ergo, un cambio solo para el Reino Unido, que es un Estado pero que tiene cuatro federaciones (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte). Una pequeña satisfacción, pero un gran logro del Brexit futbolístico.

Con el proceso de la vacunación ya comenzado, poco a poco, eso sí, y con un frío siberiano, empezamos el año que debe ser el año 1 después del Covid...Mientras nos ponemos las mantas, elijamos un libro, como el que hoy recomiendo, 'El mentiroso', de Mikel Santiago.

Feliz Año 2021.



