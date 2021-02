Enhorabona al Levante UD, quina enveja!

En primer lloc, donar l'enhorabona al Levante UD per la classificació a semifinals de Copa. No ho tenia gens fàcil davant un súper equip com és el Villarreal d'Unai Emery, però va saber sofrir i , sobretot, va creure en la victòria fins a l'últim minut. S'ho mereix el Levante UD de Paco López, que sabent les limitacions que te, ha confeccionat un equip competitiu que sap a què juga. Quina enveja!

Ací en el Valencia CF tot continua igual d'enredat, però amb una miqueta més d'oxigen després de l'última victòria davant l'Elx. No va ser un 'partit' com per a tirar coets, però els jugadors eixiren a guanyar i, quan l'actitud dels futbolistes és l'adequada davant equips d'inferior categoria, normalment, acabes aconseguint els tres punts. No sense patiment, clar, perquè sabem que enguany els valencianistes portem penjat el cartell de 'nasío pa sufrir', i no veges com estem sofrint, però eixa victòria ens fa respirar i ens dona una miqueta de tranquil·litat, que bona falta ens fa. També cal donar la benvinguda als nous jugadors que s'han incorporat en el mercat d'hivern,Oliva, Ferro, Cutrone i el repescat Piccini. Tampoc son jugadors contrastats que inspiren il·lusió, però tal i com està el pati, 'algo és algo' i pitjor és res. Ja vorem com s'adapten a l'equip i les prestacions que poden donar, però, de moment, els concedirem el benefici del dubte, esperant que sumen i no resten.



Continua sent molt trist i dolorós vore la classificació del València CF en lliga, amb eixos miserables 23 punts. Igual de trist es admetre que l'objectiu de l'equip per a enguany, és la permanència, i ho és. L'única alegria que ens queda és que l'equip enllace 3 o 4 victòries seguides que ens allunyen del descens i ens rebaixe el sofriment. Demà diumenge es presenta un altra oportunitat davant el Bilbao de Marcelino. Un encontre que te molt de morbo, a causa de l'exitós passat valencianista del preparador asturià, i que una nova victòria del València CF ens situaria en la classificació per davant de l'equip basc. El premi és massa gran com per a desaprofitar-lo, per tant, tan sols demane als jugadors que apreten el cul i donen tot el que tenen per a què els tres punts es queden en casa. Caldrà aprofitar que el Athletic estarà prou esgotat de l'eliminatòria(120 minuts!) que va disputar el dijous davant el Betis, i que segur que els passa factura. Per cert, bona noticia que Raúl García no puga jugar per sanció, és l'home més perillós del Bilbao i també el més enredrador, que sempre que ha vingut a Mestalla ens ha fet un tratge. Torna a ser l'hora dels jugadors i, sobretot, dels capitans, perquè ells son qui representen el Valencia CF en el terreny de joc, que és on es couen les coses, i han d'estar per damunt de Peter Lim (el màxim 'inaccionista'), Anil Murthy (qui ha de dimitir)... inclús Javi Gracia (l'entrenador 'Alatriste'). Ara és el moment, demostreu-ho. Salut i amunt!



