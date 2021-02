El mejor partido de Kang In

De todo el partido, sin duda, me quedo con la jugada de Kang In Lee en el importantísimo gol de Manu Vallejo. El delantero gaditano es esa clase de jugador que cuando entra al campo siempre levanta el ímpetu del equipo, siempre quiere un poco más. Kang In, por su parte, completó sencillamente su mejor partido como futbolista del Valencia CF. Es un jugador capaz de montar una acción de peligro en tres metros cuadrados. Algo fuera de lo normal, producto de la conjunción entre habilidad técnica, inteligencia y, sobre todo, visión. La pelota que le mete a Vallejo es espectacular, la coloca entre la línea defensiva de cinco, más otros tres que estaban rodeándolo... Una acción que vale una victoria y toda la energía añadida que puede darle al equipo. Ojalá que a partir de aquí el Valencia pueda trabajar más tranquilo y mejorar porque, sinceramente, el partido no ha sido bueno.

Kang In estuvo mucho mejor desde el comienzo. Con movilidad y dando la cara siempre al compañero para ayudar a salir combinando con el balón. Incluso, trabajó en labores defensivas intentando hacer sombra a Renato Tapia, el hombre que garantiza los equilibrios defensivos y ofensivos en el Celta. Hasta la expulsión, el partido estuvo igualado y con una mayor iniciativa con la pelota en los visitantes. De hecho, el conjunto de Coudet generó algunos conflictos al Valencia a las espaldas de Racic y Soler, que no escalonaron lo suficiente sus posiciones en el medio.

La expulsión del portero Rubén Blanco dio a los locales la oportunidad de duplicar los ataques. Amplitud de campo es lo que debe conseguir un equipo cuando está en ventaja numérica. En la jugada del 2-0 vimos el potencial ofensivo de Correia... Me gustaría que, once contra once, Gayà y él jugasen más arriba.