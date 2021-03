Los cuatro fantásticos

A los degustadores de cómics les sonará este título, ya que esos cuatro fantásticos fueron un icono de Marvel y, tiempo después, se hicieron películas con su recreación en vivo.

Pero, para los veteranos, como yo, La cosa, La antorcha humana, La mujer invisible y Míster Fantástico son y serán siempre personajes de y en papel. La imaginación volaba más que si se visionaban. Y, ahora, me acordaba de ellos, porque, como todos sabemos, el Athletic Club de Bilbao, el FC Barcelona, el Real Madrid y el Club Atlético Osasuna fueron 'nuestros fantásticos'.

Sí, ya que se les eximió de ser Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y quedaron como un remanente de nobleza, que los demás siempre quisieron copiar. Volver a ser un club y no una SAD es lo que ahora se lleva, aunque también es cierto que no tuvimos la culpa, sino que vino impuesto por la legislación y no nos tocó más que apechugar.

Recuerdo que defendí al Valencia CF (SAD) en unos recursos interpuestos contra su cambio a SAD, allá por marzo de 1994, si no me falla la memoria. Gané y se mantuvo la conversión, aunque era mi trabajo vencer para mi cliente, siempre quedó el resquemor del romanticismo de ser un club.

Y, cuando hace pocos días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ese al que debemos rendir pleitesía jurídica, ya que está en el tope de la pirámide legal continental, dictaminó que esos Cuatro Fantásticos debían devolver al Estado la diferencia entre el 30% impositivo y el 25% que se les aplicó. Esa ayuda estatal de la que se beneficiaron ha sido, pues, anulada por el Tribunal.

La Comisión Europea ya decidió en ese sentido, pero el Tribunal General cambió el signo y, ahora mismo, el TJUE lo ha tumbado. A devolver los dineros, señores. Estando de moda ver quién 'roba' a quién y cómo se enfrascan en batallas sociales y propagandísticas algunos, aquí no hay más remedio que decir que unos sí han 'robado' a otros, por mor de unas ayudas que no debieron darse.

El dinero no es mucho, no vayan Vds. a creer que con la devolución se salvarán las pensiones, pero uno piensa en el porqué de esa decisión, no diría salomónica, sino kafkiana, de darle a unos esa posición privilegiada y, a otros, obligarles a cambiar su estatus.

Puestos a no saber la respuesta a esa pregunta, casi se me antoja un ejercicio intelectual ver a quién le cae el nombre de cada 'fantástico'. No me mojo, pero ya tengo puesto el mote a cada cual, y dejo a su ingenio el que, también, hagan lo propio. La antorcha, que se encendía al menor desquicio, La cosa, bonachona pero que daba tortazos tremendos, La mujer invisible, que estaba y no estaba y, finalmente, el jefe que no lo era, el boss por carisma, Míster Fantástico.

Ya habrán hecho sus cábalas y lo que sí está claro es que el TJUE les ha conminado a que devuelvan los dineros de forma inmediata€ lo que, dada la situación económica, no es un regalo. En fin, a la hora en que estamos ya en una fase mejor (cruzo los dedos) del coronavirus, continuemos con una buena lectura. Esta vez, recomiendo 'El club de los olvidados', de Joel Sierra, un repaso por las vidas de algunos jugadores que nos sonarán, o no, pero que debieron dejar más huella. Disfruten y a por las vacunas€

