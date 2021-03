Al Valencia CF le falta generar fútbol

Cuando juegas con una línea de tres centrales, generalmente, el delantero centro del equipo rival va a por el líbero cuando saca el balón, este caso contra Diakhaby. Cuando eso ocurre los dos pivotes deben darle amplitud para crear conflictos en la presión del rival. El Valencia CF empezó compitiendo pero hay ciertos movimientos que son peligrosos. Lleva tiempo acoplarse a una línea de tres cuando vienes jugando con una de cuatro. Hay movimientos que no están automatizados por la falta de trabajo. En cambio, en el Levante los movimientos están más automatizados, los futbolistas se conocen mucho, y en bloque ocupan bien los espacios.

La propuesta inicial de Javi Gracia era atractiva, con cambios obligados por las numerosas bajas pero sobre todo con un sistema táctico diferente, un 3-4-1-2. Lo más llamativo era ver a Kang In por detrás de dos puntas como Guedes y Gameiro. En el doble pivote, junto a Wass, estaba Oliva, es un 'Pac-Man', un futbolista con mucho carácter. Si juega con Racic podría liberarlo para que el serbio vaya hacia adelante. Pero al Valencia le faltó generar fútbol, y eso en este equipo tiene que ver con que el balón le llegue más a Kang In. El gol que le dio la victoria al Levante es una buena maniobra de Roger, que es muy buen delantero, pero el verdadero origen está en el error de Diakhaby. En el fútbol moderno los errores no forzados se traducen en gol en contra.

Tras ello, por más que adelantó líneas, el Valencia siguió padeciendo con su línea de tres en defensa. Quizás Gabriel de líbero daría mayor rédito en coberturas y salida de balón. En líneas generales considero que el empate habría sido más justo, pero el partido del Valencia no me gustó. El Levante tuvo las ideas más claras.