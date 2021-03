El Valencia CF que coneguem de tota la vida, ha mort

Valencianistes, el Valencia CF que hem conegut tota la vida, ha mort. Això que hi ha ara, és una ombra que, poc a poc, va enfosquint-se i desfent tot allò que tant ha costat d'alçar. Ni la victòria davant el Villarreal, suavitza el 'destarifo' en què s'ha convertit el Valencia CF. Començant pel propietari, a qui li la bufa tot el que passa a l'equip, amb un 'ninot' de president que és una marioneta en mans de Peter Lim, un entrenador que està boig per pegar a fugir, un camp per acabar, altre que no es ven ni a tirs i que damunt ha perdut valor per no fer front a l'ATE, un equip que va a la deriva amb més pena que glòria lluitant per la salvació, i ara... apareix un príncep, amic de l'amo, que diu que vindrà a posar ordre i a arreglar-ho tot, com si fora el mag de la lampara de Aladino.

Ni el guió més esperpèntic de Berlanga supera la realitat que viu el Valencia CF, i el que és pitjor, és que açò encara no s'ha acabat perquè el futur de l'entitat pinta negre, però negre carbó, a causa de la nefasta gestió 'econòmica que no para de generar dèficit any rere any.



El sainet del príncep

Estant el panorama com està, resulta de sainet i poc seriós tot el que fa referència al príncep de Johor. Des de com es filtra la notícia, fins a com s'ha gestionat per part de la propietat eixa informació. Meriton el que ha de fer és plegar trastos i dedicar-se a altres negocis perquè, el que està clar, és que no tenen ni idea de gestionar un club de futbol.



Ni l'apuntador

Si tot continua de la mateixa manera, l'any que bé ací no queda ni l'apuntador. Amb quina autoritat presentarà Anil Murthy la renovació a Gayà? Quin projecte els vendràs als jugadors? Sincerament, açò se'n va de les mans. I què podem fer els aficionats? Jo personalment, junt al meu germà, ja hem delegat les accions a una de les plataformes valencianistes que hi ha. És molt important sumar eixe 5% de representació accionarial i plantar-li cara a la propietat. Que sàpiguen que no estem d'acord amb la seua gestió. Altra manera d'actuar seria fer-nos escoltar en Mestalla a base de xiulits, però de moment, no podem per les restriccions. D'una bona s'ha lliurat Anil Murthy, perquè ja no seria president del Valencia CF.

