Despedida con la cabeza alta

Partido entretenido en el Alto Aragón. El Valencia confirmó que podría haber hecho bastante más en este triste campeonato y el Huesca se fue a Segunda más que merecidamente. Unos y otros presentaban entrenador distinto al de la primera vuelta. Al Valencia le ha sentado de maravilla despedir a Javi Gracia, enésimo fracaso de Peter Lim a la hora de elegir inquilino para el banquillo de Mestalla. A los aragoneses, en cambio, la llegada de Pacheta solo les trajo un aburrimiento y todos a defender que han terminado en desastre. Con Míchel no ganaban pero hacían un fútbol alegre y vistoso, que a menudo mereció mejor premio. El castigo al cerrojazo permanente de Pacheta es una victoria para el fútbol. Solo salió a ganar el último partido y ya era tarde.

Le sirvió al Valencia el orden defensivo made in Voro para maniatar a un rival que apenas generó ocasiones claras. El opuesto nivel de motivación se vio en la intensidad en los choques y en un Guedes que, conseguido el objetivo Eurocopa, volvió a su indiferencia habitual. Pero nunca consiguieron los locales romper un partido que, si acaso, siempre pareció depender de las botas de un Kang In que estuvo magistral. Si Guedes se tomó el día libre, el coreano parecía estar jugándose algo importante, como el salto a un equipo mejor. No le será difícil encontrarlo y nadie podrá echarle en cara que quiera irse de un club en el que entrena gente del calado de Celades o Gracia. Cualquiera en su lugar haría lo mismo.

Acaba una Liga que se ha hecho larga. El nivel ha bajado a la par que la calidad de sus futbolistas. Cada vez son más los que se escapan a países donde pagan más. El Atlético ha sabido aprovechar el parón en la inversión de sus dos grandes rivales, aunque el Madrid ha competido hasta el final, fiel a su historia de no rendirse nunca. No le dio más de sí la plantilla a Zidane que, sin embargo, se va dejando la impresión de haber hecho todo lo que podía hacer. Por abajo, el Valladolid, como el Huesca, pagan su fútbol triste y conservador, que, sin embargo, le ha valido al Cádiz para salvarse sin apuros. Sorprendente la pobre campaña del Villarreal, que a pesar del mucho esfuerzo de su propietario para reforzar el equipo, no ha conseguido siquiera clasificarse para la Europa League y se ha visto superado por equipos -Betis y Real- con plantilla y presupuesto de inferior nivel. El Levante, sin embargo, cumplió con creces su objetivo, a pesar de que una última racha negativa pueda ensombrecer el mérito indiscutible de su entrenador. Con la mitad de prensa engañada que tiene Emery, Paco López estaría negociando con el Bayern de Munich.