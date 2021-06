Camino de Champions

El tiempo es la clave en todos los proyectos. En ocasiones, el primer año puede llegar con premio pero no es la costumbre. Y es en ese escenario cuando es vital seguir y seguir remando. En esa línea ha trabajado el Levante UD en los últimos años. La apuesta por el femenino fue clara y contundente. En lo económico, en lo deportivo y en el discurso. Y aunque mentiría si escribo que siempre el esfuerzo tiene recompensa, lo que es seguro es que te acerca a tener ese premio al final del camino.

El equipo de María Pry ha tenido un rendimiento regular y sostenido durante toda la temporada y ha hecho frente a lesiones, como las de Eva Navarro, Calligaris, Carol Férez o Irene Guerrero, dos pilares fundamentales en el equipo granota. Después de mucho trabajo llegó la Champions, por primera vez en la historia de la entidad, en un año que encumbra a Esther González como una de las mejores delanteras del panorama europeo. La atacante es el reflejo de cómo sobreponerse a una situación complicada, en la que el balón no entra y en la que surgen las dudas. Pero la granadina no se ha cansado de marcar goles este año y de ser una de las futbolistas más determinantes de toda la competición. Ha pasado de no marcar en la 2019/20 a marcar todo lo que toca. Y las que tenemos esa relación con el gol sabemos lo mucho que se disfrutan las alegrías pero lo mal que se pasa cuando no consigues celebrar goles. El camino a casa preguntándote en qué has fallado o cómo le has pegado así de mal al balón. Y de repente un día cambia todo y los metes de todos los colores. Al Levante además hay que reconocerle la capacidad que ha tenido para levantarse de los golpes. El KO en la Supercopa contra el Atlético de Madrid se 'arregló' con un triunfo ante las rojiblancas en liga unas semanas después. Y la derrota en la Copa de la Reina contra el Barça llegó con una segunda parte que metió el miedo en el cuerpo al rival. Y qué rival, el actual campeón de Europa. Por todo eso, el Levante tiene motivos para celebrar y disfrutar años después de arrancar un proyecto que tres años después puede decir que es de Champions League.

Si el Levante tiene cosas para celebrar, el Villarreal también se suma a esa lista de equipos de la Comunitat que el año próximo, junto al Valencia, estarán en la máxima categoría. Llegar a la élite no es tarea sencilla pero mucho más complicado es mantenerse en una liga que no perdona malas rachas. La liga Iberdrola además, como se puede ver, aumenta el nivel año tras año y el fútbol femenino español demuestra que está entre los mejores del continente y la Comunitat participa, de manera notable, en ese grupo. Por el momento, el Levante ya pisará el Viejo Continente como representante de València. Y de fondo aparece el derbi de este próximo fin de semana con granotas y valencianistas cara a cara en un choque especial. ¡Qué recuerdos me vienen a la cabeza!