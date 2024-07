'JosemaBeast' : "Ganar fue un golpe encima de la mesa. Quiero ir al Olympia para disfrutarlo"

A sus 22 años, el culturista nacido en Yecla es, con permiso de Ángel Calderón, a quien el propio Josema define como "el número uno en España", la principal referencia del culturismo en este país. Tras arrasar este año con su cambio a la categoría 'Classic', en octubre competirá por primera vez en Mr. Olympia (Las Vegas), la competición de culturismo más prestigiosa del mundo.

¿Cómo estás asimilando todo el revuelo que se ha generado en torno a tu figura desde que ganaste el California Pro?

Es un placer para mí estar aquí. No cualquiera tiene esta entrevista en SUPER y es un orgullo para mí. Ha sido todo muy rápido y sigo asimilándolo. Nuestra intención no era salir en la categoría 'Classic', esa posibilidad apareció 2/3 semanas antes del California Pro. No nos esperábamos que iba a pasar todo esto tan rápido. Nosotros teníamos el pensamiento de salir en 'Open' y lógicamente estos resultados no iban a estar porque es una categoría más dura. Al final salimos en ‘Classic’ y en el primer campeonato íbamos con la incertidumbre de no saber si encajábamos en la categoría, de cómo me iban a valorar los jueces y al final gané. Antes mucha gente decía que era un gran movimiento, pero mucha gente decía que no, que no confiaban en mí, que no era mi categoría... Esa semana fue un poco dura, yo seguí trabajando, pero en el momento en el que me suben arriba, comienzo a posar, sentí que estaba muy cómodo. Te van posicionando por el centro, piensas que sí estás dentro de esa categoría, empecé a vivirlo realmente y a disfrutarlo. Cuando me dijeron que gané no sabía ni qué decir, tengo el vídeo en Youtube que no me salen ni las palabras. Fue como un golpe encima de la

mesa después de tanto que me tuve que callar por redes sociales. Fue decir 'mira, estoy aquí y lo he podido demostrar'. Luego ya nuestra intención era preparar el Olympia pero nos informamos de que venía al Empro el segundo juez principal del Olympia, Tyler Manion, a juzgar el campeonato. Era una muy buena opción para que él pudiera verme en persona. Vamos a ver si realmente somos Classic o no. Decidimos salir en el Empro y otra locura. Una sorpresa. Pude ganar el 'show' de unos 25 o 30 atletas. Nos dio un 'feedback' muy bueno de cara al Olympia, lógicamente con cosas a mejorar. Pero básicamente es eso, ha sido todo muy rápido, cuesta mucho asimilarlo y todavía no me imagino estar compitiendo en el Olympia en unas semanas. Hasta que no me vea allí... Ahora mismo estoy tranquilo, pero porque aún no me lo imagino. El día que coja el vuelo para allá la cosa será diferente.

Cuando Raúl Carrasco, tu entrenador, te propone el cambio a ‘Classic’, ¿cuál es tu reacción?

Pues mira, salió de él, sinceramente. Estábamos en Tenerife y salió de él. Por una cosa de 'Fitland', que es una empresa de maquinaria que me está patrocinando. Y claro, la preparación empezó bien, empezó el peso a bajar. Y también es verdad que este año el límite talla-peso en Classic subió. Por lo que teníamos un pelín más de margen. Lo que pasa es que realmente estábamos en un punto en el que no estábamos muy lejos de ese límite, al haberlo subido. Y Raúl, antes de decirme nada, lo habló también con un par de personas que tienden de esto, que realmente son jueces. Y le dijo que estábamos más cerca de poder hacer daño en un 'show' profesional, a corto plazo, en Classic que en Open. Y me lo dijo. Mira, mi debut sí que fue en Classic. Pero porque realmente yo competí en Marbella, mi primera competición fue en Classic. Lo que me hizo ver esa competición es que necesito tiempo y trabajo. Que no tengo que darme prisa en este deporte. Entonces como si no hubiese competido en Classic. Y entonces claro, me dijo eso de Classic y lo vi bien. Porque era algo que mucha gente también había hablado años anteriores. Que Josema ambién podía encajar en Classic, pero el tema del peso le impedía entrar en esa categoría. Y nada, me dijo eso y yo no le dije que no. Justamente le dije, mira Raúl, yo me veo también, puedo estar más cerca. Pero tenemos un pequeño problema porque queda poco tiempo. Y yo tengo

que adaptarme a las poses clásicas. Porque es otro tipo de estilo. No tienes que ser tan agresivo. Tienes que ser como más armonioso. Lógicamente hicimos el cambio porque yo también quería. Raúl me dijo 'yo quiero que tú estés cómodo. Y si no vas a disfrutar, no quieres o no te representa esta categoría, no vamos a hacerlo'. Yo me sentí cómodo. Vi posibilidad. Pues si no hubiese posibilidad, no lo hubiésemos hecho. Y nos decidimos tirar del barco y a ver lo que pasaba. Y la verdad es que fue muy bien. No me arrepiento para nada y estoy muy orgulloso de poder haber dado el cambio. Porque básicamente mi vida ha dado un giro de 180 grados simplemente por dar el cambio de categoría. Realmente sí, a mí ya se me conocía. Era un Open bueno. Había hecho buenos puestos. Tenía mucha proyección. Pero es eso, ¿no? Tiene proyección para un futuro. Pero ahora aquí hemos demostrado que tenemos proyección ahora en el presente. Y vamos a pelear con grandes posiciones arriba.

A nivel de preparación, tanto entrenamientos como alimentación, ¿cuáles han sido los cambios más significativos en el cambio de categoría?

Está siendo diferente ahora. Porque no tenemos un peso libre. Entonces no podemos subirnos mucho de peso ahora mismo. Hacer una fase de volumen muy grande porque luego hay que volver a bajarlo. Entonces realmente ahora mis volúmenes serán más controlados. No comiendo tanto... Porque yo también tuve un problemilla con el sistema digestivo esta anterior fase de volumen. Si hubiese seguido subiendo peso, ya llega un punto de que el peso ya no baja. Y no entras en la categoría. Yo pienso una cosa. Mis entrenamientos no van a cambiar. Yo voy a seguir entrenando pesado, haciendo básicos. Lógicamente ahora con el 'feedback' que he recibido hemos gestionado el entreno de otra manera para intentar corregir puntos débiles. Pero entrenando la misma intensidad, los mismos días. Lógicamente hay que descansar también. Y el tema de la comida, sí. El único cambio es ese. Que no podemos subirnos mucho de peso. Con lo cual no vamos a meter mucha comida. Que al fin y al cabo, a corto y a largo plazo, mucho mejor para mí.

JosemaBeast / SD

Y arriba de la tarima, en cuanto al 'posing' ¿también te has adaptado bien a una categoría distinta?

Sí. El tema del 'posing' fue lo que más nervioso me ponía y más me preocupaba a la hora de hacer este cambio. Yo recuerdo que le mandé un audio a Raúl y le dije 'Mira, si no salimos en California es porque yo no me veo seguro con el ‘posing'. Bueno, estuve día a día posando. Posando tres o cinco veces al día. De verdad. Delante del espejo. Unos días me agobiaba un montón. Porque claro, tú te estás viendo. Te ves de una manera. Pero te ves una pose bien. Luego a los diez minutos la quieres cambiar. Entonces claro, yo me veía que quedaban dos semanas y no tenía nada claro aún. Luego ¿qué hice? Dije mira. Haz tu estilo. No intentes copiar a nadie. Crea tu estilo. Intenta tus puntos débiles mostrarlos lo menos posible. Aprovechar los fuertes. Pero que sea tu estilo. No intentes copiar a nadie. Y al final los voy a sacar de la mejor manera posible. Pero es algo que voy a llevar muy mejorado de cara al Olympia. Sobre todo el tema de transiciones. Tengo que mejorarla. Sí que es verdad que vengo de una categoría que es Open. Que es como más agresiva, como he dicho antes. Y ahora hay que darle un poco de armonía y demás. Pero tampoco puedo quejarme. Para el poco tiempo que he tenido se me ha dado muy bien. Pienso que no soy mal posador. Pero siempre se puede mejorar. Y corregir muchos detalles que tengo que mejorar. También es verdad que a medida que vaya corrigiendo los fallos que me dijeron el segundo juez del Olympia, Tyler, ya también iré corrigiendo algunas formas de posar. Porque yo algunas poses las hago para realmente esos puntos débiles que no sean tan débiles. Para corregir eso que tenemos como más flojo.

A nivel internacional se habla de Josema como un ‘top 5’ en el Olympia. ¿Lo ves una realidad? ¿Sientes presión?

Yo lo único que pido es ir a la Olympia para disfrutarlo. Independientemente del puesto. Sinceramente prefiero quedar fuera del ‘top 10’ y haber disfrutado, que entrar en el ‘top 10’ o ‘top 5’ y no disfrutarlo. A ver, que si quedo en el ‘top 5’ va a ser una locura. Presión sí que hay. Presión siempre va a haber. Pero pienso que esa presión es la que me ayuda y me empuja en los días más desmotivados. Pienso que esa presión me ayuda muchísimo. A seguir trabajando y dar el 100%. El tema del ‘top 5’, te voy a ser sincero y no es porque me pase de humilde, lo veo un poco precipitado. Aunque tuviese el físico, pienso que hay que ir poco a poco. Es un español, un chaval muy joven. Tengo que ir posicionándome. Poco a poco entrando en el Olympia y escalando posiciones. Que puede ser el caso que sea el ‘top 5’ porque tengas el físico y no haya duda ninguna. Sí puede ser. Pero es muy difícil. Al fin y al cabo esto también es una empresa. Sabes lo que quiero decir. Pero por un ‘top 10’ sí que me veo capaz de poder pelearlo. Eso sí que me veo capaz de poder entrar ahí. No te voy a decir que voy a entrar al 100%. Pero realmente nuestro objetivo es entrar en el ‘top 10’. De ahí para arriba, bueno es. A ver, realmente el objetivo principal es mejorar el físico. Salir con un físico mejor. O intentar, porque tampoco hay mucho tiempo de mejora. Intentar sacar ese físico mejorado. Luego ya si entran el ‘top 10’ para mí ya es un sueño y un objetivo más que suficiente.

En ‘Iron Road’, a Raúl Carrasco le preguntaron por el feedback de Tyler y dijo que con las semanas que quedan para el Olympia es complicado darle o asentar masa muscular en las zonas que te han dicho de mejorar. ¿Qué opinas?

Puedo estar de acuerdo, pero pienso que siempre se puede mejorar. Queden las semanas que queden y teniendo la alimentación que se tenga que tener. Lo más difícil este año va a ser mejorar el vasto externo del cuádriceps. ¿Por qué? Porque el vasto externo del cuádriceps realmente es un punto mío débil. Y yo al tener que dar un peso bajo en el pesaje, los puntos débiles es lo primero que se vacía. Lo primero que se aplana. Entonces eso es algo que me va a costar más porque sí que necesita más tiempo. Luego, en cuanto al tríceps, yo pienso que sí que puedo llevar un tríceps un poco más grande. Porque lo he podido mejorar en estos meses. Y son cuatro meses. Pienso que también puedo traer esa mejora. Densidad del abdomen, 100% voy a traer la mejora. Porque el abdomen es un músculo que sí que lo he entrenado, pero no lo he entrenado como los otros grupos musculares. Lo típico. Terminaba los entrenamientos, hacía cuatro o cinco series de abdomen y fuera. Ahora no. Ahora lo estoy enfocando como un grupo muscular más. Es decir, yendo al fallo, su descanso necesario y demás. Y luego ya el tema del femoral de lado. Me dijeron que quería más bombeo. Pienso que en el 'prejudging' del Empro, cuando me vio Tyler en la presentación, no conseguí posarlo bien desde el primer momento. ¿Por qué? Porque tú si te pones de lado y aprietas el femoral, el femoral se sube. Se contrae. Me lo dijo Raúl. Yo no me di cuenta. Entonces luego ya las finales sí que lo pose bien. Simplemente era dejarlo relajado. Y se me veía más colgón. Pero vamos a intentar traer esa mejora en el femoral. El femoral también es un grupo muscular que le daba muy poco volumen de trabajo. Lo entrenaba muy poco porque me respondía mucho. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Hemos subido el volumen de entrenamiento del femoral. Y no es ninguna locura. Subimos volumen de entrenamiento en el cuádriceps. Doble frecuencia de tríceps. Y a entrenar el abdomen como si fuese un grupo muscular más. Y yo pienso que el físico, si sale todo bien, que yo pienso que sí, se va a ver con unas pequeñas mejoras en esos puntos extras que me han comentado, pienso que sí. Yo soy una persona que siempre cree. Que siempre confía. No te voy a decir 'no puedo mejorar esto'. Yo voy a intentar hacer lo posible para intentar traer esa mejora. Si no es por tamaño, que se me vea una raya más.

Te vio muy de cerca Urs Kalecinski, que ha sido ‘top 3’ en el Olympia. ¿Qué te dijo?

La pena es que todavía no sé muy bien inglés y no pude comunicarme muy bien con él. Pero bueno, justo cuando lo vi, estaba mi chica y ella me traducía un poco. Y me dijo lo típico, que tenía un físico absurdo, loco, para tener 22 años, que era muy fuerte y que nos veíamos en el Olympia. Que mucho ánimo, que tenía una proyección increíble.

No sé si ya le has dado muchas vueltas al hecho de que existe la posibilidad de verte al lado de Chris Bumstead (Cbum) en el Olympia.

Total, se va a dar la casualidad 100%. Voy a estar al lado de Cbum seguro y es algo que me pone los pelos de punta. Ojalá me toque en esa llamada y poder estar al lado de él y poder compararme sobre todo de espaldas. Me gustaría verme de espaldas, realmente. Pero una cosa que me dijo Tyler es que yo no era un físico Classic grande. Era un miedo que teníamos. Y eso quiere decir que allí la gente está muy fuerte. Por eso, pies en la tierra y vamos a llevar al físico lo mejor que podamos para el Olympia y ya compararnos con la gente fuerte de verdad. Y a ver qué nos queda. Y una cosa que me parece muy interesante es que en los límites talla-peso estoy a 1,3 cm de poder dar 4 kilos más. Entonces voy a contactar con un profesional porque me han dicho que sí que se puede sacar ese 1,3 cm, con estiramientos y demás. Ya para este año no nos va a hacer falta pero es que claro, si me dan 4 kilos más entonces puedo decir perfectamente que voy a estar 4 o 5 años más en esta categoría tranquilamente.

Hay una figura muy importante en tu día a día y en tus entrenamientos que es Raúl Carrasco, tu entrenador. ¿Qué significa para ti y cómo es trabajar junto a él?

Pues mira, hablando por el tema profesional sobre Raúl, yo desde el primer día hasta hoy sigo aprendiendo de todo, es decir siempre tiene algo nuevo que decirme, siempre tiene algo que yo no sabía y él me lo dice. Me gusta muchísimo porque es una persona que si te hace algún cambio él te lo explica, te manda un audio de cinco o seis minutos, lo que haga falta y entras en lógica. En lo personal, él es mi segundo padre, me ha demostrado mucho, hemos encajado muy bien. Pienso que una relación atleta-entrenador tiene que ser así y es lo que nos está llevando a recoger los frutos que estamos recogiendo. No lo cambio por nada.

Has contratado a otro entrenador más enfocado en los entrenamientos, ¿cómo se va a compenetrar con Raúl?

Yo tengo un amigo que está en Brasil y es un 'friki' del entrenamiento, tenemos la misma mentalidad. Yo hasta ahora me estaba llevando el entrenamiento, aunque siempre supervisado por Raúl. De hecho el entrenador nuevo ahora me manda los entrenamientos y yo se los mando a Raúl porque hay que entrenar según lo que se come. Es una unión. Estamos todos compinchados. Decidí contactar con él para quitarme yo ese estrés de llevarme los entrenos, estar ya más centrado en lo que tengo que hacer al cien por cien. Y como coincidimos en nuestra teoría de entrenar… es muy metódico, trabaja de forma pesada pero siempre controlando el movimiento para evitar lesiones. Dije venga vamos a trabajar juntos y pienso que me va a ir muy bien. A la vista está las mejoras de sus atletas. Para irme con cualquier persona no necesito que sea famosa, necesito ver su forma de trabajar y los cambios que hace. Me da igual su número de seguidores. Me interesa la atención, es igual que Raúl.

¿Cuál es tu metodología de entrenamiento?

Yo soy una persona que le gusta ir con un volumen de entrenamiento medio-bajo, que con lo mínimo se saque lo máximo. A mí la gente que hace 50 o 60 series… yo no podría hacerlo, porque para mí cada serie es un desafío y si lo haces así hacer 60 series es imposible. Mis entrenamientos han llegado a durar una hora. Más no es mejor, mejor es mejor. Tener esa conexión muscular, hacer bien el movimiento, sentir el músculo… Yo soy joven pero ya me he lesionado mucho. Haciendo el cabra solo consigues dolores y eso no es sostenible a largo plazo. Yo trabajo con la sobrecarga progresiva, me apunto todos los pesos que hago para poder mejorarlos, es como un desafío. Haciendo eso sé si voy bien. Esto es mi trabajo, si salgo de un entreno y pienso que no lo he hecho bien para mí es un mal entrenamiento y tengo un mal día.

¿Eres consciente de que os estáis convirtiendo en referencia para mucha gente joven?

Totalmente. Yo soy muy joven y a lo mejor no me he dado tanta cuenta pero es verdad que hoy en día ves a chavales de 15 o 16 años muy motivados y enfocados, y sobre todo muy fuertes y con mucho potencial. Eso es buena señal porque mirad ahora lo que pasa. En Superdeporte antes una noticia de culturismo no había… poco a poco esto es una ilusión y un orgullo muy grande. Ojalá siga subiendo esto. A ver a dónde podemos llegar. Cada vez hay más gente que quiere competir y también hay más información, que eso en parte no es bueno, porque luego la gente se hace líos porque mucha información es para vender la moto, pero le veo más parte positiva. Ya no nos miran raro.

JosemaBeast / SD

JosemaBeast, siempre de la mano de ‘Amix’ para la suplementación

¿Qué consejos das a los que empiezan en cuanto a entrenamiento y suplementación?

Lo primero, que disfrute haciendo lo que hace. Si vas al gimnasio obligado, esto no es lo tuyo, tiene que ser tu estilo de vida. Lógicamente hay días que no vas a disfrutar pero es normal. En tema alimentación, que disfrute de la comida, que no se preocupe con dietas muy estrictas y que aproveche la comida en el entrenamiento. Y luego en tema suplementación, a mí me patrocina 'Amix' y estoy muy orgulloso de ello. Es una marca ‘top’ en el mercado y con una suplementación básica que te va a ayudar. Proteína, creatina, aminoácidos… Que disfrute lo que hace y no se obsesione.

¿Qué tres básicos de suplementación recomiendas?

Proteína en polvo, porque te cubre los macros fácilmente. Al haberlos con sabores, te facilita la dieta. Luego, la creatina y las encimas digestivas. Es un suplemento que ayuda a tener más absorción proteica y digerir mejor la comida.

