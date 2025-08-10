Kim Angel reina en Tupelo y volverá al Mr. Olympia

Tupelo, la ciudad del condado de Lee (Misisipi) que vio nacer y crecer a Elvis Presley, coronó como su rey en otra tarima, la del Classic Physique, a Kim Angel por segundo año consecutivo. El atleta español afincado en Valencia ganó la segunda edición de este campeonato y volverá a competir en Mr. Olympia el próximo mes de octubre en el gran escenario de Las Vegas.

La carrera de Kim desde que hace dos años decidiera competir en la categoría Classic está asociada al éxito. El atleta ha ganado los dos campeonatos profesionales a los que se ha presentado y apunta a seguir escalando posiciones en la gran tarima. El culturista español saltó a la tarima con un físico mejorado: mayor desarrollo muscular en zonas como el glúteo o el femoral y una condición pétrea.

Con estas bazas, sumado a una estructura balanceada en la que destacó por el bombeo del cuádriceps o la densidad muscular que atesora en sus perfiles, Kim se impuso a atletas contrastados para alcanzar de nuevo su sueño de competir en el Olympia. La llegada de Raúl Carrasco a su equipo en calidad de preparador esta temporada le ha ayudado a llevar su físico al siguiente nivel, ya no solo por la mejora en distintos grupos musculares desde el curso pasado, sino también con una puesta a punto diferencial en tarima.

Kim Ángel con Raúl Carrasco / Instagram Kim Angel

Reivindicación

Una vez finalizado del campeonato, ya con el trofeo, la medalla y el pase al Olympia debajo del brazo, Kim se reivindicó con un emotivo mensaje en sus redes sociales. "He entrenado cuando el cuerpo dolía, he cumplido cada comida cuando el hambre no estaba, he hecho cada cardio cuando las piernas temblaban. He enfrentado las dudas, el miedo y la soledad… y he salido más fuerte de cada una de ellas", reflexionaba sobre su preparación el atleta.

Kim, que expresaba todas las dificultades de la preparación, cerraba su publicación con un mensaje positivo a la par que reivindicativo: "Hoy, después de todo, puedo decir que cada sacrificio, cada lágrima, cada gota de sudor, ha valido la pena. Porque hoy vuelvo a subir al escenario, vuelvo a dejar mi alma en cada pose… y vuelvo a ganar".

No cierra temporada

El objetivo de la temporada se cumplió en Tupelo, pero al contrario que la temporada anterior, Kim Ángel no cerrará temporada. Así lo dijo en sus redes sociales, manifetsando que ponen el foco en otro torneo donde el foco estará principalmente en probar cosas nuevas a fin de extraer información y llevar al Olympia una versión mejorada.