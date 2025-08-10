Paco Mora debuta por todo lo alto y clasifica para el Mr. OIympia Masters
El atleta, que entrena en el Lifter Crew de Manises con los mejores culturistas de España, cumplió su sueño en su primera participación en la tarima profesional
Menos de un año después de hacerse 'pro', Paco Mora presentó un físico más lleno por los cinco kilos 'extra' que podía meter y con una muy buena condición
Hubo 'doblete' de atletas que entrenan en Lifter Crew (Manises) en Tupelo. Paco Mora ganó en la categoría Masters de Classic Physique en su debut como atleta profesional y se llevó el primer puesto con la consiguiente clasificación para Mr. Oympia Masters de la próxima campaña. El veterano atleta presentó un gran físico, dominante por la condición, y se llevó el gato al agua en la tarima norteamericana.
Paco Mora consiguió la Pro Card en noviembre de 2024 al imponerse en el Euromasters y desde entonces puso el foco en debutar como profesional y hacerlo con una versión 'nueva'. Cortó temporada, meter masa muscular en diferentes grupos (al subir de categoría tenía un margen de 5kg más) y aterrizar en la tarima 'pro' con un físico competitivo, que pudiera luchar por los primeros puestos.
Y así fue: aprovechó la expedición española a Tupelo junto con Kim Angel y Joao Díaz, su preparador, para estrenarse como competidor en los Estados Unidos. Gobernó las semifinales y desde las comparativas todo parecía encaminado al resultado final: competirá en el Mr. Olympia Masters de 2026 en Classic Physique con un 'look' duro y muy apretado que han sido marca de la casa después de una preparación larga y en la que no se quiso precipitar a la hora de elegir destino.
El atleta, que ha aterrizado en la comunidad fitness más mayor que el resto de referentes, ya es un habitual en los entrenamientos con algunos de los mejores culturistas españoles como Ángel Calderón, Fede Guevara, Pablo Llópis o el propio Kim Angel.
Agradecido
Reflexivo tras el triundo, Paco Mora publicó un mensaje de agradecimiento hacia los que le han ayudado durante su preparación en sus redes sociales: "Muchas gracias a tod@s los que me habéis enviado vuestras felicitaciones, ánimos durante la preparación cuando subís algún video, a los que me decís que os inspiro y motivo, que si daros cuenta es justo lo que hacéis conmingo, a mi círculo más cercano, a mi familia especialmente por todo lo que me han tenido que aguantar, porque tela!!! y en general a todo el mundo, incluso a los que me han criticado o ignorado que también me han ayudado a ir con más rabia y fuerza a entrenar", señalaba el atleta, aseverando haber cumplido un sueño.
