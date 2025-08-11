Elenco de estrellas en el Etenon Pro de Málaga

El próximo 23 de agosto España volverá a acoger un campeonato de culturismo. Tras el éxito del Empro Classic de Alicante el pasado mes de junio, en esta ocasión es Málaga la ciudad que se viste de gala para recibir a grandes culturistas, algunos de ellos todavía en busca de su pase al Mr. Olympia que se celebra en octubre en Las Vegas, la mejor competición de culturismo del mundo. Será en el Etenon Pro que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos.

Antes del campeonato, en el que participan algunos culturistas españoles de mucho renombre como Madelman (José María Mete) o Jorge Tabet, los asistentes tendrán el privilegio de disfrutar de un seminario a cargo de las grandes estrellas del culturismo en España: Ángel Calderón, Fede Guevara, Joan Pradells, Fran Espín, Kim Ángel, Pablo Llopis y Denis Rose.

Fede Guevara con su carnet profesional / Jonathan Moriau

De 16:00 a 18:00, dos horas de inspiración, estrategia y motivación real de la mano de los principales exponentes.

Ángel Calderón

Sin discusión alguna, el mejor culturista de la historia de España. Todo un veterano, el valenciano ostenta una carrera de varios años en los que ha rozado en más de una ocasión el título de Mr. Olympia en la categoría '212'. Este año no podrá pisar la tarima de Las Vegas mientras se recupera de una lesión en el hombro, pero en 2026 volverán con físico e ilusión renovados.

Angel Calderón antes de competir en el Empro 2025 / Joanathan Moriau

Fede Guevara

Su doble faceta competidor-preparador le convierten en una de las voces más autorizadas en un seminario de culturismo. Como preparador, ya es uno de los más exitosos en el ámbito nacional, llevando a atletas que no paran de cosechar éxitos. Como atleta, viene de completar su mejor temporada de competición obteniendo, por fin, la pro card que tanto merecía desde hace tiempo.

Joan Pradells

La figura más mediática del culturismo en España dada la cantidad de seguidores que acumula en redes sociales. Tras dos años de preparación, iba a reaparecer en una competición en China el pasado mes de julio, pero un ataque epiléptico le obligó a bajarse de la competición a última hora y posponer su reaparición.

Joan Pradells entrenando / Joan Pradells /Instagram

Fran Espín

Junto a Raúl Carrasco, el mejor preparador español de la actualidad. En 2024, en el ranking mundial de preparadores, terminó en segunda posición solo superado por Hany Rambod. Lleva a atletas como Ángel Calderón, Joan Pradells o Madelman, entre otros.

Kim Ángel

Viene de conseguir, por segundo año consecutivo, el pase al Mr. Olympia en el Tupelo Pro. Uno de los culturistas con mejor progresión en los últimos años.

Pablo Llopis

Uno de los mejores culturistas 'Open' en España. El año pasado rozó el pase al Olympia y este año todavía no está en preparación.

Denis Rose

Una de las mayores promesas del culturismo en España. Este año consiguió la Pro Card en su primer intento y su año 2026 genera mucha ilusión. Su preparador es Fede Guevara.

Atractivo del Etenon Pro

En cuanto al campeonato, los dos principales atractivos son Madelman, que buscará su tercer Pro Show consecutivo esta temporada en '212', categoría a la que pertenece desde el año pasado, y Jorge Tabet, que hará su debut oficial en 'Mens Physique' tras algunas competiciones en 'Classic' donde no ha obtenido el resultado que esperaba.