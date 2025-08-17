Kim Ángel y Paco Mora ponen su sello en Estados Unidos: doblete en Atlanta

Estados Unidos, la meca del culturismo, ya conoce como se las gastan Kim Ángel y Paco Mora. Si en Tupelo plantaron la bandera, en Atlanta aumentaron sus dominios con otra doble victoria con valor de pase al Mr. Olympia que les posiciona muy bien en sus respectivas divisiones de cara al día que toque subirse a la gran tarima.

La expedición española, que partió junto con Joao Díaz (preparador de Paco y expreparador y gran amigo de Kim), hace algo más de dos semanas hacia tierras americanas, regresa con un botín en forma de medallas, trofeos, clasificación para el Olympia y, sobre todo, con su nombre escrito a fuego en la libreta de Tyler Manion, juez central del segundo campeonato.

Kim Ángel da un golpe en la mesa

En primer lugar, Kim firmó su tercera victoria como profesional en tres Pro Shows distintos, pleno total que refuerza su crédito como atleta de la categoría Classic. Solamente lleva dos temporadas compitiendo desde que dejó Men's y la evolución física que ha experimentado está fuera de toda duda.

Tiene poses muy ganadoras y ha metido mucho músculo en las piernas, zona que en su categoría anterior no se puntuaba, hasta el punto de que el desarrollo de sus cuádriceps está muy por encima del que tienen atletas con muchos más años de recorrido en Classic. De la mano de Raúl Carrasco, además, le ha conseguido dar una vueta de tuerca más a una condición granítica. En Atlanta, como confirmó su propio preparador en The Iron Road, salió con alrededor de dos 'kilos' más, una baza que posiblemente juegue también en el Olympia.

Paco Mora se hace fuerte en el circuito americano

Por lo que respecta a Paco Mora, su aterrizaje en el culturismo no admite debate. Se llevó el triunfo en Masters en ambos campeonatos con una condición extrema, una imponente madurez muscular, dureza y con una línea que se adapta perfectamente a la categoría.

Paco ya tenía también el pase al Olympia debajo del brazo, pero quiso rematar la experiencia americana poniéndose a prueba en Atlanta y en un line-up competitivo se llevó el segundo triunfo, quedando incluso por encima del atleta que venía de ganar el Miami Pro, dejando patente que tenía físico para imponerse en más torneos del circuito americano.