Josema hace historia en el Olympia en el día de Ramón Dino

Jose Manuel Muñoz ya es una realidad en el elenco de los mejores culturistas del mundo. El atleta murciano de Classic Physique logró un cuarto puesto en su categoría del Olympia con una actuación que no ha dejado indiferente a nadie y que pasará a los anales de la historia del fisicoculturismo español. Su condición, la mejor de la tarima, habló por sí sola y solo pudieron hacerle frente los 'favoritos' de la organización.

Preparado por Raúl Carrasco, con un potencial genético increíble y un trabajo inmaculado, Josema se presentó en Las Vegas superando los 107 kilos en tarima con una calidad muscular, una dureza y una condición que seguramente solo igualaba Hadi Choopan en todo el evento a pesar de tener solamente 23 años, lo que hace increíble creer que atesore esa madurez muscular.

Penalizado quizás por tener la cintura un tanto más ancha que Ramón Dino, Mike Sommerfield y Ruff Diesel en un momento en el que la NPC está apostando por la línea como criterio principal, por encima de los clásicos parámetros de tamaño, condición y simetría, el atleta de Yecla se plantó en el escenario principal dominando todas las 'back poses' por la densidad, el tamaño y la calidad muscular de su espalda, aductores, femorales y glúteo, visiblemente estriado.

En ese escenario, de hecho, le sometrieron a una última comparativa con Niall Darwen, atleta británico de estructura verdaderamente bonita y llamado a ser uno de los grandes de la categoría, por el cuarto y quinto puesto... pero en el 'mano a mano' no hubo color. Josema le venció porque a pesar de tener una línea distinta a la que parecen buscar desde la NPC, la brecha de dureza y condición era escesiva, llevándose la cuarta plaza y protagonizando una mítica foto junto a Ramón, Mike y Ruff que simbolizó a la perfección la carrera por reinar en la era post Chris Bumstead.

De cuarto a sexto, fenómeno imparable

Si Josema ya fue la gran sorpresa el año pasado logrando un sexto puesto en su debut en un Olympia, esta temporada ha avanzado 'dos casillas' hasta la cuarta plaza y se consagra como un fenómeno imparable. Es un atleta carismático, con sello propio y que lleva la condición por bandera, un parámetro por el que ya le conocen hasta los más emblemáticos culturistas. Con 23 años ya ha presentado su candidatura para batirse en duelo con los mejores cada año para luchar por, algún día, lograr el sueño de llevarse el título.

Josema antes de recibir su cuarto puesto / Fede Guevara

La gran noche de Ramón Dino

El ganador de la categoría no fue otro que Ramón Rocha Queiroz, más conocido como 'Dino' que después de un lustro trabajando a la sombra de Cbum, este año tenía ante sí la oportunidad de sucederle en el trono. Su gran escollo no era otro que un Mike Sommerfield que le adelantó el año pasado por sus problemas con la apuesta a punto que le llevaron a sudar de forma excesiva.

Sin fallos esta vez, la estrcutura, tamaño y también buena concidión del brasileño se impusieron, ganando su primera medalla de oro y rompiendo a llorar en el escenario. 'Dino', procedente de Acre, uno de los lugares más pobres de Brasil y que se crió con enormes difícultades, haciendo su primera preparación de culturismo a base de comer arroz y huevos por sus limitados recursos, consiguió alzarse con el cetro de campeón años después de que Renato Cariani le 'apadrinase' y ayudase a crecer en su carrera.