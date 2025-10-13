Joan Pradells vs Pablo Llopis: duelo valenciano en Inglaterra

Acaba de terminar el Mr Olympia 2025 pero la agenda de competiciones no para. Tras la gran cita de Las Vegas, el evento de culturismo más presitigioso del mundo, los atletas de todas las categorías ya trazan su hoja de ruta para sacar su billete a la edición de 2026. Muchos de ellos optan por cerrar temporada y reiniciar la preparación en 2026, pero algunos de los que acaban de competir aprovechan para salir en alguno de los pro shows más próximos.

Y el primer evento tras el Olympia es un pro show en Reino Unido en el que el gran punto de interés para el culturismo español es la presencia tanto de Joan Pradells como de Pablo Llopis, que no vienen de competir en el Olympia pero sí deciden abrir temporada ahora tras varios meses en preparación. Los dos atletas valencianos, de la categoría Open, ya han confirmado a través de sus redes sociales que se subirán a la tarima en Reino Unido.

Joan Pradells y Jorge Tabet / Joan Pradells /Instagram

Joan Pradells, el esperado regreso tras dos años alejado de las tarimas

Esta competición en tierras británicas marcará el ansiado regreso de Joan Pradells a las competiciones tras su debut en el Empro Classic de Alicante hace dos años. Cabe recordar que el valenciano estuvo a punto de competir hace escasos en China, pero una intoxicación alimenticia, unida a un problema epiléptico, le dejaron sin subirse a tarima a menos de 24 del evento.

Pradells es un fenómeno en redes sociales, por eso las expectativas con lo que pueda lograr en el culturismo son altas, pero no hay que olvidar que se trata de un atleta de apenas 28 años, muy joven para tratarse de un Open, que apenas ha hecho camino en el mundo del culturismo. Joan no deja de ser una promesa cuyo camino por recorrer es todavía inmenso, pero este fin de semana tiene un buen punto de partida.

Pablo Llopis, un vetereano que quiere cumplir su sueño

El caso de Pablo Llopis es prácticamente el opuesto. El también valenciano es un culturista experimentado, con mucho más recorrido a sus espaldas y que todavía persigue el sueño de pisar la tarima de un Olympia, un objetivo muy complicado cuando se trata de la categoría Open (sin límite de peso). En los últimos años se ha erigido como el mejor Open español del momento y este fin de semana saldrá en Reino Unido ofreciendo su mejor versión.

Pablo Llopis / Pablo Llopis / Instagram

Propuestas similares, pero con algunas diferencias

El de Joan Pradells y el de Pablo Llopis son físicos con algunas similitudes. Ambos destacan por sus imponentes poses de frente, sufriendo algo más en las de espaldas. Además, comparten tanto grupo muscular predominante, los hombros, como el débil, la espalda.

En cuanto a la línea, las piernas de Joan, más bombeadas, le dan más facilidad para mostrarse como una 'X', algo clave en el culturismo, pero la madurez muscular, mejor condición y dureza de Pablo Llopis hacen ver su físico más duro.

Este fin de semana se verán las caras en Reino Unido, con la incógnita de si compartirán 'call out' y podrán posar uno al lado del otro, lo que significaría, sin duda, un gran momento para el culturismo español y, sobre todo, valenciano.

Joan Pradells entrenando / Joan Pradells /Instagram

Un rival muy difícil confirmado

Y uno de los que acaba de competir en el Olympia 2025 y aprovecha su preparación para seguir compitiendo es Sasan Heirati, que también ha confirmado su presencia en Reino Unido. El iraní, que ganó el Empro Classic de Alicante 2024 por delante de Ángel Calderón, aunque con polémica, es un culturista Open muy consagrado y que de hecho parte como favorito por delante de Pradells y Llopis este fin de semana.