Kim Ángel escala en el Olympia 2025 y cumple con creces su objetivo

Se marcó el objetivo de ser competitivo en la mejor tarima de culturismo del mundo y vaya si lo consiguió. Kim Ángel presentó un físico impactante y muy mejorado en el Mr. Olympia 2025, colándose en el tercer 'call out' de la categoría Classic Physique y confirmando su gran escalada respecto a la edición de 2024.

Se trata de un paso adelante muy importante en la carrera de Kim Ángel. El atleta hispano-suizo se confirmó como una de las revelaciones de la categoría, algo en lo que muchos de los propios atletas confiaban y así se lo hicieron saber en los días previos al evento. Kim no defraudó y se subió a tarima con un físico más grande, más denso, con una condición sobresaliente y con grupos musculares como el femoral y el glúteo muy mejorados respecto a la temporada anterior.

Kim Ángel en Mr Olympia 2025 / Kim Ángel / Instagram

Los jueces supieron reconocer su nivel y le situaron en el centro de la tercera llamada, es decir, sobradamente en la mitad alta de toda la categoría Classic. De esta manera Kim mejoró sobradamente su actuación en el Olympia de 2024.

Primera temporada con Raúl Carrasco, un éxito

Que Raúl Carrasco sea sinónimo de éxito ya empieza a ser constumbre, y ahora el propio Kim Ángel puede disfrutarlo. Atleta y preparador comenzaron a trabajar juntos este 2025 y mejor no les ha podido ir. Kim obtuvo su pase al Olympia revalidando el título de campeón en el Tupelo Pro, y una semana más tarde se llevó su segundo pro show del año coronándose en Atlanta. En total, han sido dos campeonatos ganados y una grandísima actuación en el Olympia, un primer año redondo a partir del cual seguir crediendo en 2026.

La mano de Raúl Carrasco se ha notado rápidamente. El andaluz, preparador de Josema Beast y Mauro Fialho entre otros, supo ver el potencial y ha vuelto a hacer magia con un físico ampliamente mejorado que confirma que el cambio de Kim de la categoría Men's a Classic fue un total acierto.

Possing, también mejorado

Kim no quería ir hasta Las Vegas a pasearse y se encargó de que todo saliera bien. También metió una marcha más en cuanto al possing, aspecto en el que también se vio una mejora. Escasos días antes del Olympia, recibió una clase magistral de possing de Joey Belt que le ayudó a mostrar de la mejor manera su físico.

Polémica altura-peso con los Classic

Fue un fin de semana redondo para Kim Ángel y eso que no empezó de la mejor manera. El español fue una de las aproximadamente 10 víctimas del descontrol de la organización con la altura y peso de los atletas Classic (tienen un peso máximo permitido en base a su altura). Kim superó los kilos permitido en el primer pesaje y tuvo que perderlos en cuestión de dos horas. Tras una larga sesión de sauna y alguna medida más, finalmente pudo dar el peso y subirse a tarima.

En su canal de Youtube, Kim explicó que la organización se puso más estricta que nunca con la medición de los atletas y que, cuando se dio cuenta que muchos de ellos no estaban dando el peso, optaron por ser más permisivos. Pero Kim fue el tercero en medirse, por lo que le tocó el lado estricto de la organización y tuvo que repetir su pesaje.