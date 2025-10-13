Mauro Fialho se cuela en el 'Top 15' del Olympia y pide paso

Esta temporada ha supuesto un antes y un después para Mauro Fialho. El atleta hispanobrasileño ha dado un paso de gigante en su carrera deportiva con una memorable actuación en el Olympia que le dejó a las puertas de una gran final a la que pide paso el año próximo. Su 'Top 15' en la categoría de Men's Physique sabe a gloria.

Con una condición pétrea, un físico lleno y el mejor 'look' de toda su trayectoria, Fialho se plantó en la tarima de Las Vegas con la intención de tallar su nombre en la libreta de los jueces para seguir escalando posiciones dos años después de su debut en la gran competición de físico culturismo mundial.

Imagen de Mauro Fialho en la tarima de Las Vegas / Instagram de Mauro

Y lo logró. El atleta fue llamado en un segundo call-out en el que dio verdadera guerra, quedando por detrás de algunos atletas que quizás solo le aventajaban por el nombre, y quedándose a solo dos posiciones de meterse en la gran final de la tarde en el escenario principal.

Posando de frente como el campeón Ryan Terry, con pectoral y unos hombros llenos, además de una espalda, pierna y abdomen muy mejorados, salió, tal y como confirmó el propio Carrasco en el canak de Youtube de Mauro, en su 'prime' físico.

Redención después del Olympia 2024

Mauro llegó este año a Las Vegas después de que el año pasado unos problemas físicos le obligasen a pasar por quirófano a pocas semanas del gran evento, llegando a participar de forma casi milagrosa, pero obviamente obteniendo un mal resultado.

Este año, después de una preparación sin ese tipo de complicaciones y pudiendo llevarlo todo a la perfección, Mauro llegaba con el mejor físico de su carrera -después además de haber podido hacer un pequeño volumen tras muchos años- y con la intención de presentar batalla y mostrarse como un atleta con la ambición de acabar luchando con los mejores en el primer call-out.

'El Empro me lo confirmó'

Este mismo año cumplió su sueño de ganar un Pro Show en España con la victoria en el Empro de Alacant. Mauro se impuso en uno de los mejores campeonatos de Europa, recibió un 'feedback' muy positivo de Tyler Manion llevando todas las mejoras que le pidió el año anterior y en estos meses ha afinado más todavía esa versión.

El atleta hispanobrasileño concedió una entrevista a Superdeporte en la sede de Amix junto a su preparador Raúl Carrasco hablando de ese sueño cumplido y de las expectativas que tenía para un Olympia en el que ha ganado posiciones y se acerca cada vez más a un primer Call-Out que le acabe de poner en la carrera hacia su sueño.