Confirmado: Horario y dónde ver el regreso a la competición de Joan Pradells

Joan Pradells se ha convertido en una persona muy mediática en España, sobre todo para la gente joven a la que le gusta el culturismo o simplemente el mundillo fitness / gimnasio. El atleta valenciano compagina su faceta de culturista con la de creador de contenido y ya acumula más de 700 mil seguidores en instagram y casi medio millón en su canal de Youtube, en el que lleva tiempo subiendo un vídeo diario mostrando su rutina.

A sus 28 años, Pradells pertenece a la categoría 'Open' dentro del culturismo, esa en la que no existe límite de peso y pueden verse los físicos más grandes e impactantes del mundo. Para los más entendidos, la categoría en la que el rey Roonie Coleman ganó ocho veces el Mr. Olympia.

Joan Pradells entrenando / Joan Pradells /Instagram

Desde que se hiciera profesional ganando el Empro Amateur de Alicante en 2022, Joan Pradells solo ha competido en un torneo profesional, de nuevo en el propio Empro de Alicante, aunque en esta ocasión en la categoría profesional en el año 2023. A pesar de concluir en un meritorio séptimo puesto, un buen debut tratándose de la categoría con más nivel del culturismo y además en un pro show que tuvo buen nivel, el valenciano no terminó nada contento con su actuación y tomó decisiones drásticas para su carrera. En primer lugar, cambió de preparador y empezó una nueva etapa junto a Fran Espín, uno de los preparadores más reconocidos dentro del culturismo y, juntos, optaron por iniciar una larga fase de preparación dejando de lado las competiciones oficiales durante dos largos años.

Hora, lugar y dónde ver la competición de Joan Pradells

Pero ahora la espera para volver a ver a Joan Pradells subido en una tarima ha llegado a su fin, y es que ya está confirmado cuándo y dónde es su próxima competición de culturismo. Joan Pradells compite este mismo sáabado 18 de octubre en Reino Unido, en el pro show clasificatorio para el Olympia 'The British Grand Prix'. La competición arranca alrededor de las 19:30 hora loca, es decir, 20:30 hora española.

Joan Pradells entrenando con los mejores del culturismo / Redacción SD / SD

En cuanto a las posibilidades de ver el evento, el único método será a través del streaming de pago de la propia organización.

Segunda oportunidad de regresar

Cabe recordar que se trata del segundo intento de Joan Pradells de regresar a las competiciones tras dos años de preparación. El valenciano estuvo a punto de competir a finales de junio en el Huanji China Pro, de hecho se apunto, viajó a China y recogió el dorsal de competidor. Pero a menos de 24 horas del evento sufrió una intoxicación alimenticia, además de un problema epiléptico, que le dejó fuera de la competición, obligándole a reposar durante varias semanas y reiniciar su preparación.

Reino Unido, la primera de muchas esta temporada

Joan Pradells repite por activa y por pasiva en sus vídeos que lo que quiere hacer este año es competir. Por eso, la de Reino Unido solo es el primero de los cuatro pro shows que el valenciano y su preparador han marcado en la hoja de ruta. Tras el British Grand Prix de este fin de semana, Pradells tiene la intención de salir en el Praga Pro, un campeonato de muchísimo nivel, y también ha dejado claras sus intenciones de competir en Rumanía y Japón, competiciones antes de acabar el año 2025.