Kim Ángel, Mauro Fialho y Joan Pradells se apuntan al 'súper torneo' de Praga

Después de cuajar una grandísima actuación en el Mr. Olympia, Kim Ángel y Mauro Fialho quieren más 'Rock and roll'. Tanto que se han apuntado al Praga Pro, uno de los mejores eventos del año en el mundo del culturismo y en el que se darán cita muchos de los mejores atletas del mundo. También Joan Pradells, que después de un regreso estelar quedando tercero en Inglaterra, se subirá a una tarima que acogerá uno de los momentos más estimulantes de la historia reciente de este deporte: el debut en Open de Keone Pearson.

Kim Ángel, a seguir escalando y compararse con algunos 'Top'

En primer lugar, Kim, que este curso se ha consagrado en Classic Physique en su segunda participación, pasando de un penúltimo call-out a luchar en el centro de un tercero. El atleta de Raúl Carrasco, que acumula tres Pro Shows a sus espaldas y dos participaciones en la gran tarima de Las Vegas, compareció con un físico mejorado con un buen trabajo en los grupos músuclares que tenía rezagados el primer año y con una condición pétrea.

En su categoría habrá competidores muy duros, de la talla de Ruff Diesel, actual tercer clasificado en Mr. Olympia, Michael Daboul, que quedó sexto o la promesa alemana Luca Reger. El objetivo de Kim no es otro que seguir dando guerra en Classic e ir mejorando su posicionamiento. En Praga va a tener la oportunidad de compararse con algunos de los mejores atletas del planeta y ver cómo de cerca está de ellos.

Mauro Fialho, uno de los favoritos tras sorprender en el Olympia

Por lo que respecta a Mauro, también viene de generar un impacto muy positivo en Las Vegas. El hispanobrasileño es, posiblemente, el que más ha mejorado su posición y uno de los físicos más condicionados de todas las categorías. Con una pose de frente imponente por el tamaño, la dureza y las formas de sus hombros y pectoral, Fialho se quedó a las puertas de la final con una 13º posición dentro de un elenco de más de 50 atletas.

Mauro se medirá a un line-up muy fuerte... pero en el que es uno de los grandes favoritos para llevarse el gato al agua. Ganar el Praga Pro, después de su gran posición en el Olympia y en el año en el que ganó un campeonato de la talla del Empro sería dar otro golpe encima de la mesa que le colocaría muy bien de cara a su más que posible regreso a Las Vegas la próxima temporada.

Joan Pradells, en medio del 'Royal Rumble'

Después de quedar tercero en Inglaterra exhibiendo una línea muy estética y que dará mucho que hablar en el futuro de Open, Joan Pradells compartirá escenario con 'cracks' del culturismo en un evento que está marcado en rojo en el calendario desde que Keone Pearson anunció su presencia.

Si el año pasado fue el escenario de la retirada de la leyenda Chris Bumstead, este año Praga emerge como el escenario de la gran pregunta: ¿Puede Keone optar al título de la categoría Open después de mostrar una clara supremacía en 212?

Joan Pradells en la tarima de Inglaterra / Instagram de Joan Pradells

Pradells podrá medirse con culturistas como Samson Dauda, campeón de Mr. Olympia en 2024, con Martin Fitzwater (top5 del Olympia), Krizo o el propio Keone, con el que Joan tiene una muy buena relación. El valenciano no es favorito, pero después de su gran regreso, Praga emerge como un escaparate mayor para mostrar el potencial que atesora.