Jordi Benlliure consigue la Pro Card de la IFBB

Lo logró. Después de mucho trabajo llegó la ansiada Pro Card para el culturista valenciano Jordi Benlliure. El atleta valenciano de la categoría Open ganó en Túnez y se adjudicó un carnet profesional por el que lleva luchando desde que dio el paso del mundo de la fuerza a la preparación para el fisicoculturismo.

Benlliure, que destaca por su tamaño muscular, salió a tarima con una muy buena condición, pero sobre todo con una línea imponente y un físico lleno. Especialmente poderoso en las poses de frente y con un tren inferior que hace mucho tiempo que llamaba a la puerta de la liga profesional, Jordi se metió a los jueces en el bolsillo una semana después de quedar segundo en el prestigioso campeonato de Praga en la categoría de Superheavyweight.

El valenciano, conocido en el mundo del culturismo por su forma de entrenar, con alto volumen e intensidad, ha estado poniendo mucho énfasis sus puntos débiles desde la última temporada y las mejoras han saltado a la vista, por ejemplo en sus hombros, grupo muscular al que ha dado mucha prioridad. El tamaño, separación y dureza de sus cuádriceps, por otra parte, ha hablado por sí solos... Mientras que las estriaciones en femorales y glúteo han dado fe de una muy buena condición.

El salto a la categoría profesional

Jordi ha ganado un Pro Qualifier de alto nivel al que acudieron más de diez españoles y fue el único de ellos que se pudo llevar la victoria de su categoría. Un triunfo, además, que cobra mucho valor teniendo en cuenta que el juez central del evento fue uno de los jueces del Mr. Olympia, lo que le añade un 'extra' de validación para empezar a pugnar con los profesionales.

Esta por ver cuando efectúa ese debut profesional, pero dado que ha conseguido esa Pro Card a principios de noviembre tanto él como su equipo barajan la posibilidad de competir esta temporada como profesionales. El Bigman de Alicante está en el horizonte como una posibilidad muy interesante.

Éxito del 'Fede Team'

El valenciano es uno de los atletas que lleva el preparador Fede Guevara, que hace unos meses consiguió su Pro Card como atleta en la categoría de Classic Physique y cuya carrera como preparador de atletas cotiza al alza. La de Jordi es la cuarta tarjeta profesional que consigue el 'Fede Team' esta temporada, la sexta contando la que logró hace unos años Joan Pradells y la del propio Fede.

A Túnez, de hecho, Fede ha llevado a un total de cuatro atletas y todos ellos han conseguido medalla en sus categorías, demostrando que el preparador valenciano está realizando un gran trabajo y que los resultados le están llamando a la puerta.