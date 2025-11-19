Kim Ángel, un cambio ganador

En 2023 Kim Ángel decidió darle un vuelco a su carrera. Después de muchos varapalos en Men's Physique, categoría en la que empezó como promesa emergente y de la que acabó saliendo harto de ver cómo los cambiantes criterios le dejaban fuera y limitaban su progreso, decidió emprender un nuevo camino: pasarse a Classic Physique y dar rienda suelta a todo su potencial gracias al margen de kilos que podía meter.

Lo que empezó siendo una aventura que generó expectación por ver si su estructura encajaría en la categoría, así como el tiempo que le llevaría asentar los cambios, ha acabado resultado un cambio verdaderamente ganador. Así lo dice el palmarés, además del posicionamiento que ha ganado en los últimos meses con sus últimas competiciones.

Cuatro de cinco 'Pro Shows'

Desde su cambio de categoría, Kim ha participado en hasta cinco Pro Shows y ha ganado cuatro de ellos. Empezó triunfante en el Tupelo Pro, ganando el pase a Mr. Olympia en su primer campeonato disputado y confirmando de entrada que su cambio había sido una decisión acertada.

Esta temporada repitió en Tupelo, ciudad que vio nacer y crecer a Elvis Presley, y revalidó su presencia en la mayor tarima del mundo para 2025. A pesar de tener el pase bajo el brazo para Las Vegas, Kim continuó en el circuito americano para la semana siguiente coronarse campeón en Atlanta.

En el Olympia consiguió colocarse en el centro del tercer Call-Out, dando un golpe encima de la mesa y poniendo su nombre en boca de todos. Con este cartel fue a Praga, uno de los mejores campeonatos del mundo, y a pesar de ser el único campeonato profesional que no ha ganado, su segundo puesto fue posiblemente el mayor bombazo de su carrera, quedando por encima de Michael Daboul, todo un Top6 del Olympia y ganador de 9 Pro Shows. Con esta carrerilla decidió competir en España, en el NutriYummy de Alicante, imponiéndose a sus rivales y poniéndole el broche de oro a la temporada.

Una progresión meteórica

Más allá de su brillante bagaje competitivo, estos dos años han servido a Kim para hacer un progreso enorme en tiempo récord. Su primer año, de la mano de Joao Díaz, experimentó un gran cambio gracias a esos kilos extra que podía meter en el físico y que fueron especialmente llamativos en las piernas, con una gran redondez en sus cuádriceps, un grupo muscular que en Men's apenas se valoraba.

En un año su físico dio un salto de cantidad y de músculo muy relevantes, tanto que recibieron el premio de pisar el Olympia en su primera temporada y que acredita que incluso en la etapa anterior el trabajo del tren inferior había sido notable dentro de no ser prioritario.

Sociedad con Raúl Carrasco, salto al siguiente nivel

Para la segunda temporada, Kim decidió cambiar de preparador y empezar a trabajar con Raúl Carrasco. El objetivo era claro: volver a la tarima de Las Vegas y hacerlo con un físico que diera el salto al siguiente nivel. Las tres medallas de oro, la plata en Praga y la escalada de posiciones en el Olympia han reflejado una misión cumplida.

En esta temporada su físico ha mejorado en grupos musculares algo más rezagados y ha conseguido salir a tarima con una condición inmaculada, con un físico pétreo y especialmente poderoso en los perfiles y con un imponente 'front lat spread'. Zonas como el glúteo y el femoral dan fe de este proceso.

Kim Ángel con Raúl Carrasco / Instagram Kim Angel

Queda trabajo para ir al Olympia

Después de muchos meses en preparación, Kim ha hecho un alto en el camino, pero consciente de que en 2026 tendrá que volver a competir si quiere repetir en el Olympia. El endurecimiento de los requisitos para estar en la gran tarima, con los que ya no le vale con una sola competición profesional, le exigen seguir luchando.

El objetivo del atleta español, que entrena de forma habitual en el Lifter Crew de Manises, es el de seguir porgresando a nivel físico para dar el salto a posiciones más avanzadas. Ganando a Daboul en Praga confirmó que no es una utopía pensar en esa escalada de puestos y es lo que tiene entre ceja y ceja junto con su preparador.

Reivindicación

Los resultados del atleta son una reivindicación en sí misma, pero esta semana el propio Kim hizo una publicación en sus redes sociales parándose a reflexionar de lo que han supuesto los últimos dos años para su carrera y para él: "Hace 2 años miraba estas fotos y me preguntaba si realmente valía la pena seguir. Subía a tarima como Men’s Physique con el corazón lleno de ilusión… y volvía a casa con las últimas posiciones y mil dudas en la cabeza. Sentía que quizá no era suficiente, que quizá mi lugar no estaba en este deporte.Pero la verdad es que sí valía. Solo que no estaba en el sitio donde me podían ver tal como soy. Cuando encontré mi camino en Classic Physique, todo cambió. Cinco competiciones, cuatro oros, una plata, dos veces en el Mr. Olympia… pero lo más importante no fueron las medallas. Fue aprender que la vida te recompensa cuando sigues adelante incluso cuando duele, incluso cuando sientes que estás solo. Si hoy estás pasando por un momento donde dudas de ti, escucha esto: no es que no valgas… es que aún no has encontrado tu sitio. Sigue, persiste, cree en ti aunque tiemble la voz. Tu momento también llegará. Y cuando llegue, mirarás atrás y entenderás que todo ese dolor tenía sentido", exponía.