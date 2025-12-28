Nace la 'Pablo Llopis Cup'
El experimentado atleta valenciano da un paso más en su carrera con la presentación de su propio campeonato, que tendrá lugar el 12 de abril en el Gran Teatro de Xàtiva
El culturista valenciano Pablo Llopis ha dado un paso más en su carrera deportiva. Después de cerrar temporada con una gran actuación en el Bigman de Alicante, en el que mereció el pase al Olympia, el atleta ha anunciado en redes sociales que tendrá su propio campeonato de la NPC: la 'Pablo Llopis Cup'.
El evento tendrá lugar el próximo 12 de abril en el Gran Teatro de Xàtiva y tiene entre sus objetivos reunir a aletas de prestigio, así como resituar la provincia de Valencia en el epicentro del culturismo nacional. Esta tierra, que reúne en sus gimnasios a los mejores atletas del país y que está considerada la cuna del fisicoculturismo en España, tendrá también ahora un campeonato potente de la mano de un gran embajador.
Este campeonato, que cuenta con Pablo Martínez como promotor, y que ha sido anunciado por el propio Llopis en sus redes sociales, será el primero de la temporada 2026 en Valencia y contará con la presencia de atletas profesionales de nivel.
Candidato a ir al Olympia
Llopis cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la competición desde que empezó cosechando grandes resultados en categoría júnior y a día de hoy es uno de los grandes candidatos a volver a representar al culturismo español en la tarima de Las Vegas en la categoría Open, la más dura y prestigiosa del mundo del culturismo. Tener su propio campeonato supone un paso más en su carrera deportiva.
