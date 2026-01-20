Ferran Miñana, el siguiente destino al Olympia: “Vamos a dar un golpe encima de la mesa”

España y especialmente Valencia es un vivero inagotable de grandes culturistas. Tras la bandera que lleva Ángel Calderón, atletas como Joan Pradells y Pablo Llopis están dando mucho que hablar en la categoría reina, otros como Fede Guevara o Jordi Benlliure vienen de conseguir el carnet profesional en la IFBB o David Rufat se conivirtió hace unos meses en campeón mundial de la WNBF Classic Physique. Otro de los grandes estandartes del culturismo valenciano es Ferran Miñana, que quiere ser este año el siguiente español en pisar la tarima del Mr. Olympia.

El atleta de Gandía ya ha terminado su etapa de 16 semanas de volumen, estuvo hace una semana en casa de su preparador, Raúl Carrasco, y acaba de empezar un camino que no tiene otra dirección en el horizonte que la tarima de Las Vegas. Queda mucho y hay que ir poco a poco, pero ninguno de los dos esconde que es el reto por el que van a pelear: "Tenemos que trabajar para no ser uno más", espetaba el entrenador sevillano, mientras que el propio Miñana lo dejaba muy claro: "Vamos a dar un golpe encima de la mesa", exponía.

Carrasco le ve potencial para clasificar

A partir de ahí, este nuevo tándem ya trabaja con el calendario en la cabeza expectante de ver cómo evoluciona el físico para concretar los campeonatos a los que se presentará. Carrasco se mostró satisfecho con el porcentaje graso con el que inicia su atleta la definición con 116 kilos de peso y en el programa de Miguel Navarro no pudo esconder sus elevadas expectativas con las posibilidades del valenciano: "Le veo potencial para luchar por ir al Olympia este año. Tanto ganando dos pro shows como yendo por puntos. Le veo potencial para eso", ponía de manifiesto.

Ferran Miñana en la última etapa competitiva / SD

Carrasco, de hecho, describió la razón por la que ve a Ferran con esas posibilidades: "No es un atleta que destaque por un grupo muscular exageradamente grande, pero tiene una armonía y un equilibrio perfecto. Es un muñeco, un Ruff Diesel. La cintura en su sitio. Esperamos que salga algo bueno", decía, mientras que Ferran se mostraba esperanzado: "Queremos salir con un físico totalmente renovado respecto al año anterior”.

El crecimiento de Ferran Miñana

Este ha sido un año diferente para Ferran. El valenciano, que se hizo profesional en su momento de la mano de Pablo Llopis y que protagonizó un prometedor cambio a Classic Physique freceuentando las primeras posiciones en campeonatos profesionales, pero quedándose a las puertas de clasificar.

Fue muy bien valorado en Europa por los jueces gracias a una estructura a la que solamente le faltaba coger algo más de tamaño, motivo por el cuál ha hecho una importante fase de volumen contando con la ayuda de un entrenador para el día a día en la figura de Luis Gonzalo y siguiendo las diretrices de Carrasco, en la cresta de la ola por su trabajo con Josema Muñoz, Mauro Fialho o Kim Ángel en el pasado Olympia.

Enfocado en el reto

El valenciano, que llegó a confesar que había perdido el foco, ha recuperado esa ilusión por el culturismo el último año trabajando de manera habitual en el Titan Fitness en un entorno de culturismo tradicional y enfocándose en las progresiones a nivel de entrenamiento, manejando sorprendentes cargas en muchos ejercicios.

Ahora tiene ante sí el reto de dar un paso más en su carrera profesional y luchar por conseguir el sueño de todo atleta, que es llegar a la gran tarima del Olympia. Tendrá que ganar dos competiciones profesionales o estar entre los atletas con más puntos del mundo en Classic. El baile ha empezado para Ferran.