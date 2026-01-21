Ángel Calderón, fuerzas renovadas para seguir dando guerra en el Mr. Olympia
Tras hacer un alto en el camino en 2025 debido a una lesión, el valenciano inicia su preparación para volver a competir este 2026 y lograr su pase a la mejor competición de culturismo del mundo
El 2025 no fue un año fácil para Ángel Calderón. Tras varios años siendo un asiduo en la tarima del Mr. Olympia, el atleta valenciano, que ya estaba clasificado a la mejor competición de culturismo del mundo, tuvo que renunciar a participar debido a una compleja lesión que le hizo pasar por quirófano, trastocando por completo su preparación.
Ese alto en el camino obligado no fue ni mucho menos un 'punto final' para el mejor culturista de la historia de España, sino un 'punto y seguido' para volver a las tarimas con las pilas recargadas y más fuerzas que nunca. Y es que a Ángel Calderón le queda cuerda para rato, como él mismo ha dicho varias veces en sus redes sociales.
Hace pocos días publicó un mensaje en su cuenta de instagram en el que anunciaba que falta muy poco para que inicie su preparación esta temporada, desatando de nuevo la ilusión entre los seguidores del culturismo en España. "No queda nada para empezar la preparación y mejorar cualquier versión anterior", escribió el atleta de Quart de Poblet.
A por el pase al Olympia
En los últimos años, Calderón se había acostumbrado a participar en el Mr Olympia sin necesidad de clasificarse en un pro show previo, y es que el 'top-3' de cada categoría en Las Vegas tiene su plaza asegurada para la edición del año siguiente, y Ángel lleva siendo uno de los tres mejores culturistas de la categoría '212 Lb' desde hace ya mucho tiempo.
Este año 2026, debido a la lesión que sufrió en 2025 y que le impidió medirse con los mejores en el Olympia, sí tendrá que pasar por un campeonato clasificatorio para poder volver a sacar su billete rumbo a Las Vegas. Teniendo en cuenta su físico y trayectoria, clasificarse no le debería llevar mucho tiempo a Calderón una vez empiece su temporada.
"Este año me toca volver a clasificar para poder seguir peleando en lo más alto y con los mejores, y sin duda lo haré. Gracias por el apoyo, empezamos el año con muchas ganas de competir", añadió en su publicación de instagram.
Pronto anunciará su hoja de ruta
De momento, ni Calderón ni su entrenador Fran Espín han anunciado las competiciones en las que saldrá el valenciano para buscar su pase al Olympia, pero pronto habrá una confirmación. Lo que está claro es que ya falta menos para volver a ver a Ángel Calderón mostrando su espectacular físico encima de una tarima.
