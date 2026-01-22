El precedente para el culturismo español que busca sentar Kim Ángel en el Arnold Classic

Más allá de los focos del Mr. Olympia, en Ohío está la tarima más carismática del mundo del culturismo, la del Arnold Classic. Tomando el nombre de la leyenda y promotor Arnold Schwarzenegger, el evento reúne a la mayoría de los mejores físicos del planeta, además de ser un evento muy importante en el mundo de la fuerza. Este año, además, cuenta con un gran aliciente en clave española, ya que Kim Ángel se plantará a principios de marzo en suelo americano dispuesto a sentar un importante precedente.

El físicoculturismo español profesional está creciendo mucho en los últimos años con la proliferación de algunos atletas importantes que van a luchar por llegar a lo más alto en los próximos años y siguiendo la estela de leyendas como Ángel Calderón, que este año buscará seguir luchando en su categoría, o de leyendas de décadas pasadas como Raúl Carrasco o Paco Bautista.

En busca de un nuevo hito

En el Olympia ya dan buena prueba de ello con las posiciones del atleta de Quart de Poblet en el último lustro, el golpetazo encima de la mesa de Josema Muñoz los últimos dos años o el ascenso meteórico de Kim Ángel o de Mauro Fialho en las últimas ediciones. El Arnold Classic, por contra, es terreno prácticamente inexplorado para los españoles... Y ahí es precisamente donde Kim le quiere poner acento en cuestión de siete semanas.

Kim Ángel haciendo la pose de Arnold / Instagram Kim Angel

En toda la historia del Arnold de Ohío jamás un español ha quedado entre los tres primeros clasificados de ninguna categoría masculina y ese podio es precisamente el desafío que tiene ante sí un Kim cuyas últimas actualizaciones físicas no han pasado desapercibidas tampoco para los analistas internacionales, que lo colocan en esta terna y, de lograrlo, firmaría un éxito sin precedentes en toda la historia de este deporte en España.

Cartel 'Top': Sommerfield, Vissers, Mammoli, Mengate, Zancanelli...

El cartel de Classic, eso sí, cuenta con grandes estrellas. El primero de ellos un Mike Sommerfield que viene de hacer Top3 en el Olympia dos años seguidos y que se postula como el gran favorito a la victoria. Además, estarán un campeón de este evento como Wesley Vissers, el mediático Andrea Mammoli, Matheus Mengate o Gabriel Zancanelli, los dos últimos brasileños, un país que está creciendo a pasos agigantados dentro de esta industria.

Contra todos ellos, Kim jugará sus bazas. La primera de ellas la condición, marca de la casa de la mano de Carrasco, la dureza y la madurez muscular. A pesar de que todavía quedan siete semanas para la competición, ya lleva un punto que roza lo extremo y una separación muscular importante.

Impresiona con sus últimas actualizaciones

Además de ello, quizás lo que más ha sorprendido en las últimas actualizaciones y posados públicos ha sido el remate que le ha dado a la estética. Mejorar la línea es muy complicado por su alto componente genético, pero la mejora a nivel de cintura desde el Olympia ha impactado mucho.

Kim, además, viene de unos últimos campeonatos que han cambiado su historia dentro del circuito profesional y que le han posicionado en conversaciones de mucho mayor calado. Tras no cerrar temporada en Las Vegas quedó segundo en el Praga Pro, uno de los eventos más prestigiosos del mundo solo por detrás de Ruff Diesel y ganando a gente consolidada como Daboul y posteriormente arrasó en el NutriYummy de Alicante, lo que se ha convertido en una pista de despegue para aterrizar el 3 de marzo en un Arnold Classic en el que busca marcar un antes y un después en la historia del culturismo español.