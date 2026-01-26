Jordi Benlliure y David Morán defienden el culturismo natural: "Hay gente que se avergüenza de que esto pueda pasar"

El culturismo natural está en el ojo del huracán después de las reacciones de algunos creadores de contenido a las analíticas de Ander Basurto, subcampeón del mundo de la categoría Men's Physique natural de la WNBF, ya que le acusan de emplear farmacología y ocultarlo para construir su físico. El atleta vasco no solamente lo niega, sino que reta a quién le acuse a hacerle cualquier tipo de analítica que pruebe esta acusación.

A pesar de ello, el debate sobre la naturalidad del físico de Basurto copa en estos momentos la mayoría de canales y de debates de la comuidad fitness con opiniones de todos los colores. En este contexto, Jordi Benlliure, culturista profesional de la IFBB, ha grabado un vídeo entrenando con David Morán, campeón del mundo Men's Phyqisique y que viene de derrotar a Basurto en el campeonato del mundo, y en un momento del entrenamiento paran para reflexionar sobre toda esta polémica.

"Tiene más mérito"

En la charla, Benlliure sale en defensa de los atletas naturales: "Tiene un pedazo de mérito. Más que el otro culturismo. Es un ejemplo que siempre pongo, trabajar todo el día para ganar 5 euros… Si una persona es tan constante que si año tras año consigue evolucionar tiene mis respetos", expone el valenciano de la categoría Open, que este mismo año consiguió su carnet profesional. Asimismo, compartió que para él lo más justo es que haya controles sorpresa a lo largo del año para evitar que ningún atleta se prepare para superar el test antidoping, algo que Morán afirma que ya se hace.

La opinión de David Morán

En la conversación, de hecho, Jordi explica que aunque se utilice química "si tienes una debilidad la vas a seguir teniendo" aunque la puedas mejorar un poco más y pregunta "¿Si tú en algo estás más fuerte que yo, qué pasa? La gente no lo entiende", una reflexión sobre la que Morán da una respuesta a la razón por la que cree que la gente acusa a los atletas naturales de no serlo: "Yo creo que la gente se avergüenza de que eso pueda pasar. De que haya gente con mejor predisposición genética, dispuesta a poner más trabajo que tú, más disciplina… ese es el problema", señala.

David Morán ganando su categoría en un campeonato de la NPC / Instagram David Morán

Jordi reivindica a David

Por último, ambos cierran el vídeo con Jordi señalando que "tiene mucho mérito" la preparación de un culturista natual porque al no contar con ayudas exógenas tiene que ser "más longeva" y reivindica a su compañero: "David tiene que darse más a conocer. La gente conoce a Basurto por su trabajo en redes, pero este hombre le ganó".