Fede Guevara avisa: "Este año quiero verme en un 'back stage' con los mejores del planeta"

El 2026 va a ser un año diferente y especial para Fede Guevera. Después de lograr su tan ansiado y trabajado carnet profesional en 2025, el culturista valenciano se encuentra en plena preparación para hacer su debut oficial en un 'pro show' de la categoría 'Classic Physsique', en la que promete dar guerra con las mejoras que presente su físico de la mano de Raúl Carrasco, con quien ha iniciado una relación preparador-atleta en esta nueva etapa de su carrera.

Fede está más motivado que nunca, y así lo ha dado a entender en su último vídeo publicado en su canal de Youtube. En una charla distendida con Raúl, atleta y preparador hablan sobre la fase de preparación en la que se encuentran ahora, destacando que el trabajo está dando sus frutos y que todo está encaminado a que el valenciano presente el mejor físico de su carrera en la próxima tarima a la que se suba.

"Estamos muy cerca de lo que yo considero ir con el acelerador pisado", comenta Carrasco en el mencionado vídeo. Fede, ilusionado con su físico, añade: "Nunca he estado con un peso tan alto y esta condición. Peso 5kg más que el mínimo del año pasado y sé que se puede rascar más, estoy muy contento".

Lo que también dejó claro Fede es que todos estos resultados no son fruto de la casualidad ni de ninguna tecla mágica, sino que se resume en una constante: el trabajo. "No hay trucos con Raúl. Solo cosas bien hechas, trabajo estricto y dieta de verdad. Y no dejar nada al azar. Trabajo, trabajo y trabajo".

"Tienes un aspecto extraordinario y estamos muy motivados. A medida que pasa el tiempo y veo que vamos a sacar tu mejor versión... Tú espalda va a ser un punto fuerte. Vamos a ver una espalda detallada, con separación, con estriaciones que van a hacer daño. Ya se va viendo", añade Raúl

Fede, a por todas

Fede ya tiene varios años de carrera a sus espaldas y en ninguno de ellos ha dejado de trabajar. Este año no va a ser distinto, aunque el valenciano ha dejado claro que también se quiere permitir el lujo de disfrutar junto a los mejores culturistas de su categoría: "Yo este año y todos los que compito busco mi mejor versión. Este año voy a disfrutar la competición sin presión. Yo lo que quiero es estar en un back stage con los mejores del planeta. Para mí ese es el mejor premio. Vamos a hacerlo lo mejor que pueda, no me voy a dejar nada en el tintero".

Menos química que nunca

Un detalle importate que el propio Fede ha querido que quede reflejado en el vídeo es que, en esta preparación, ha habido un cambio respecto al uso de química. El valenciano asegura que "es la preparación que menos química he usado de mi vida. Es algo que no me creía cuando lo decían. Lo puedo garantizar. Es cuando menos estoy utilizando y no sabes lo que lo agradezco".