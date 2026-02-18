Fede Guevara debutará como profesional en Estados Unidos para medirse con atletas 'Top'

A Fede Guevara le quedan tres semanas para cumplir su sueño: su debut como profesional ya tiene fecha y lugar. Será por todo lo alto, en Estados Unidos, la cuna de este deporte y en uno de los estados más emblemáticos: California. El próximo día 7 de marzo el culturista valenciano tiene una cita con la historia en la tarima de San Diego, en la que mostrará por primera vez su físico de atleta Pro en la IFBB con las primeras mejoras que ha podido conseguir con la ampliación del límite de peso y de la mano de Raúl Carrasco.

El atleta de la categoría Classic llevaba ya meses documentando su preparación, enseñando un físico que mejoraba por semanas y trabajando codo con codo con Kim Ángel, su compañero de equipo, y siguiendo la batuta de su nuevo preparador. Era obvio que el gran momento estaba a la vuelta de la esquina, por la finura de la piel, las estrecheces de la dieta... y ya lo ha anunciado. San Diego primero y Detroit siete días más tarde contemplarán su primera vez en la liga profesional. En este segundo, además, se medirá a su compañero Kim Ángel, que buscará dejar encarrilada su presencia en el Mr. Olympia y seguramente con otros contendiente del Arnold, elevando el nivel del campeonato.

La idea es medirse con los mejores

Con un marcado gen competitivo, Fede ha querido que su primera vez en la tarima 'pro' fuera en un evento fuerte, compartiendo 'backstage' con atletas de nivel y poder compararse con los mejores para evaluar su nivel en su primera experiencia en el profesionalismo después de conseguir el carnet la pasada temporada.

El salto de nivel en su carrera ha venido acompañado con la posibilidad de poder meter más 'carne'. Con ese nuevo margen y después de tomar la decisión de trabajar con Raúl, Fede ha mejorado mejorado puntos débiles y va a apostar por 'redoblar' su tradicional apuesta por la condición con la ayuda de Carrasco, que destaca especialmente en la puesta a punto.

Las mejoras en el posing

El valenciano ha mejorado la cadena posterior y la espalda promete ser un factor diferencial. En esa búsqueda de un 'look' más competitivo en la Pro League, además, ha hecho pública también su colaboración con Yeray, experto en posing que ha ayudado a atletas 'Top' como Mauro Fialho o Kim Ángel, con el que ha experientado también una mejora evidente especialmente en las poses de frente.

Fede Guevara trabajando con Yeray / Instagram Fede

Esta será la primera temporada de Fede como Pro y todavía tiene mucho margen de mejora, tal y como explicó Raúl Carrasco en una entrevista con Miguel Navarro, en la que anunció que su versión 'prime' no llegará todavía este año, aunque será una interesante toma de contacto con su nuevo status de cara a las mejoras de las próximas temporadas. Este curso tendrá, además, retos estimulantes como competir en casa en el Empro Classic.