¿A qué hora sale Kim Ángel en el Arnold Classic? Horario y dónde ver el evento de culturismo que organiza Schwarzenegger

Este mismo fin de semana tendrá lugar el segundo mejor evento de culturismo del año solamente por detrás del Mr. Olympia. El Arnold Classic de Ohio (Columbus) abre sus puertas para albergar varios duelos que centrarán toda la atención de los amantes de este deporte, pues puede suponer un antes y un después en el posicionamiento de muchos atletas, así como la posibilidad de ganar una cuantiosa cifra económica.

Atletas como Mike Sommerfield, Andrew Jacked, Hadi Choopan, Martín Fitzwater o Nick Walker copan un cartel en el que habrá grandes aspirantes a la gloria en sus respecitivas categorías. Desde España y el público europeo gran parte de las miradas están puestas en Kim Ángel, que reside y entrena en tierras valencianas, y que buscará dar la campanada después de un Olympia en el que creció y un Praga Pro en el que se posicionó como una de las grandes alternativas del Classic Physique, rivalizando con todo un Ruff Diesel en esa final.

Kim tiene una cita con la historia

Kim, que volverá con una condición pétrea, inmaulada, de la mano de Raúl Carrasco, quiere demostrar que su nombre está para ser posicionado con el de los mejores y dar guerra con una apuesta por la dureza y la muscularidad que le han permitido escalar sin parar desde que decidiera cambiarse de categoría.

Kim Ángel practicando el posing con Yeray / Instagram Kim Angel

En el Arnold tendrá que rivalizar con Sommerfield, dos veces subcampeón del Olympia y con atletas que también apuntan alto como Zancanelli, Menegate o Mammoli a los que Kim tiene muchas opciones de ganar, además de un campeón del Arnold como Wesley Vissers.

Primero en el 'prejudging" y luego en la final

Organizado por Arnold Schwarzenegger, posiblemente la figura más mediática de la historia de esta industria, el campeonato tiene lugar en Ohio entre el 5 y el 8 de marzo. La gran pregunta que se hace el público español no es otra que a qué hora podrá ver a su representante.

El prejudging, fase en la que se decide el posicionamiento, tendrá lugar el viernes entre las 18:30 y 19:30 horas de la tarde hora española. En esos enfrentamientos preliminares ya se sabrá el objetivo por el que luchará finalmente Kim, que espera estar entre los finalistas. La final de Classic tendrá lugar esa misma madrugada (la del viernes al sábado ) entre la 1:00 y las 3:00 horas, aunque en estos eventos suele alargarse mucho, más teniendo en cuenta que es el plato fuerte de la noche.

Open busca candidato a reinar

Previamente habrá tenido lugar la semifinal de la categoría Open, en la que hay puestas muchas miradas porque no hay un 'rey' claro de la categoría después de la polémica victoria de Derek Lunsford, la pujanza de Fitzwater, el mejor momento de Jacked y el gran volumen que está haciendo Samson Dauda. Ni el primero ni el último estarán en Ohio, por lo que del Arnold saldrá el 'tercer candidato' más relevante al Olympia en una final que se disputará la madrugada del sábado al domingo entre la 1:00 y las 4:00, misma franja que las finales de Men's Physique Bikini, cuyas semifinales se disputan por la tarde.

¿Dónde ver el Arnold Classic gratis?

El año pasado Arnold le lanzó un 'órdago' a la industria con una decisión que le diferencia. Tomó la decisión de emitir gratis el evento en internet con un streaming a través de su página web, favoreciendo una audiencia multitudinaria para atraer más gente al fisicoculturismo. Este año repite con esta iniciativa y se podrá seguir en la web del evento, registrándose con un correo electrónico como único requisito.