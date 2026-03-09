Fede Guevara debuta como profesional y se lleva un quinto puesto

San Diego atestiguó el momento más esperado en la carrera de Fede Guevara. Después de muchísimos años de trabajo debutó como culturista profesional de la IFBB. Por mentalidad, ética de trabajo y tiempo esperando este momento, estaba claro que el atleta valenciano no se presentaba por participar, iba a pujar por el mejor puesto posible en el evento.

Con mejoras notables en todos los grupos musculares gracias al aumento en el límite de peso conseguido al lograr la tarjeta Pro, un posing mucho más clásico y pulido de la mano de Yeray y una condición extrema marca de la casa Raúl Carrasco, Fede arrancó su andadura como profesional pisando fuerte, con su mejor versión hasta la fecha.

Premio de los jueces al trabajo

Los jueces premiaron el trabajo y su nombre entró en la primera llamada. Llegar y besar el santo. Fede fue comparado con los principales candidatos a la victoria y después lo compararon en un grupo más reducido de los tres que iban a luchar por el cuarto, el quinto y el sexto puesto.

El valenciano fue directamente a las finales y después de otras rondas de comparaciones llegó la entrega de medallas: quinto puesto para empezar su andadura competitiva como profesional. Un gran resultado con el que se mostró muy contento en redes sociales. El atleta español Víctor Del Olmo también participó, finalizando en tercera posición.

Rumbo a Detroit

Este mismo fin de semana comparecerá también en uno de los mejores campeonatos del circuito profesional americano como es el Detroit Pro, en el que presumiblemente compartirá tarima con Kim Ángel, que viene de ser cuarto en todo un Arnold Classic.