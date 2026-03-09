Kim Ángel hace historia para el culturismo español en el Arnold Classic

El culturismo profesional español está en auge. Después de los primeros puestos en la tarima de Mr. Olympia cosechados por Ángel Calderón y Josema Muñoz en la última década faltaba poner poner la bandera en el Arnold Classic de Ohio, el segundo campeonato más icónico de este deporte. Hasta este año. Kim Ángel hizo historia logrando un cuarto puesto en la categoría Classic Physique, la mejor cosechada por un español en toda la historia.

El atleta salió con una condición inmaculada marca de la casa y posiblemente con el mejor físico de su carrera, confirmando después de su golpetazo encima de la mesa en el Praga Pro que apunta a ser uno de los grandes nombres del Classic Physique.

Cuatro propuestas muy distintas en la primera llamada

Desde la salida a tarima quedó claro que la lucha de Kim iba a ser por conseguir medalla. En un elenco en el que no estaban Mike Sommerfield, que no dio el peso, ni Zancanelli (lesionado), la primera llamada fue cosa de cuatro atletas con propuestas de lo más distintas.

Wessley Vissers, Menegate, Andrea Mammoli y el propio Kim en una puja por llevarse el campeonato. Los dos primeros no se movieron del centro y el físico del neerlandés lució imponente en su regreso, con mejoras en todos los grupos musculares y toda la musculatura de la cintura escapular en su mejor versión.

Mano a mano con Mammoli

La lucha de Kim pasó a estar con Mammoli, pero los jueces se decantaron por el italiano a pesar de la importante diferencia de tamaño a favor del español, que presentaba un físico más completo. El culturista transalpino, eso sí, mostró una versión muy 'clásica' con una cadena posterior inmaculada que hizo que los jueces le dieran un punto más.

Kim no cerrará temporada y este mismo fin de semana presumiblemente irá a Detroit a competir en el mismo evento que su compañero Fede Guevara con la intención de seguir sumando puntos para estar en Las Vegas en el próximo Olympia.