El culturista Josema Beast incendia las redes con su última publicación
El atleta murciano publicó un vídeo previo a una de sus competiciones en el que se aprecia una condición y una separación muscular pocas veces vista en un competidor
La condición de Josema Muñoz 'Beast' es una de las mejores que se ha visto jamás en una tarima de culturismo. El atleta murciano llevó al pasado Mr. Olympia un nivel de remate a nivel de piel y separación muscular al que muy pocos han llegado en la historia de este deporte y aunque los jueces no le premiaron con el título, cosechó un cuarto puesto, el mejor de un español en Classic Physique desde que nació la categoría.
Josema, actualmente en fase de volumen después de ganar en Rumania el pase a la siguiente edición del Olympia, ha compartido en redes sociales un vídeo que tenía en su galería de los días previos a competir y ha 'reventado' el algoritmo de Instagram por las innumerables reacciones que ha suscitado el nivel físico que muestra.
Nivel extremo
En el post aparece Josema posando de espaldas, contrayendo toda la cadena posterior y mostrando una separación muscular que no ha dejado a nadie indiferente y que ha reabierto el debate sobre si una condición tan extrema tuvo que llevarse el premio de ganar Mr. Olympia a pesar de que otros atletas tengan una línea más cercana a "lo que buscan" aunque no tengan ese nivel de remate.
Menciones a Dorian Yates
Uno de los mensajes más repetidos en la publicación son menciones a Dorian Yates, uno de los mejores culturistas de todos los tiempos, ganador de siete Mr. Olympia y el mayor icono de la década de los 90. El británico también marcó las diferencias por su grado de condicionamiento venciendo a otros atleas más 'pesados' y por una metodología de entrenamiento 'Old School' que encaja muy bien con la filosofía de Josema.
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