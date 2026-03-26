Joan Pradells cambia la opinión del expreparador de Cbum: "Estás muy cerca"
Hany Rambod recibió la visita del culturista valenciano tres años después... con las mejoras que le pidió en su primer encuentro conseguidas
La última vez que Joan Pradells fue a visitar a Hany Rambod, uno de los mejores preparadores de la historia del culturismo, el feedback que le dio incendió las redes porque le comentó una serie de puntos a mejorar de manera muy contundente. Especialmente sobre los tríceps y el control de la zona media, una crítica constructiva que se instaló en la cabeza del valenciano, que se ha obsesionado los últimos tres años en mejorarlo.
Después de su primera gran temporada como profesional, Joan Pradells se encuentra entrenando en Estados Unidos y ha aprovechado para visitar a Rambod en su gimnasio de nuevo con la intención de volver a mostrarle el físico y las mejoras obtenidas desde entonces. La película ha cambiado por completo y las valoraciones del preparador americano, también.
Le reconoció las mejoras
En primer lugar, el coach que llevó la carrera de Chris Bumstead durante su reinado o trabajó con Hadi Choopan y Derek Lunsford cuando ganaron el Olympia, se dirigió a Joan para reconocerle las mejoras en todos los puntos que hablaron la última vez que se vieron.
Rambod le animó a competir en Texas para verle en tarima y señaló no solamente que se ha hecho mucho más grande que la última vez que le vio, sino que Pradells además ha mejorado la zona media, lo que más le instó a controlar. "Me lo he tomado muy en serio, el trabajo, los hipopresivos...", confesaba el atleta valenciano, que de hecho esta temporada ha enamorado al mundo del culturismo con la forma en 'X' que le ha dado aunar ese gran desarrollo en espalda y cuádriceps con una cintura muy estrecha.
La importancia de la cintura
Antes de ponerse a entrenar el pectoral, además, Rambod quedó impresionado por los 140 'kilos' que pesa a día hoy Pradells y le recordó que para ser competitivo no sirve únicamente con hacerse cada vez más grande, sino que es obligatorio trabajar bien en tener esa zona abdominal compacta.
Con todo y con esto, además de darle una serie de 'tips' sobre su posing, Rambod le preguntó por los resultados cosechados en la última temporada y tras escuchar sus cinco participaciones dentro dle Top 5, con algunos segundos puestos, el preprador americano le confesó: "Estás muy cerca" en relación a clasificar para el Mr. Olympia.
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